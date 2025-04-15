15 апреля 2025

В минздраве рассказали о состоянии пермяка, растерзанного бойцовыми собаками

Пермяк, на которого напали бойцовые собаки, продолжает лечение в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине, покусанного бойцовыми собаками, оказана медицинская помощь
Мужчине, покусанного бойцовыми собаками, оказана медицинская помощь Фото:

Пермяку, на которого во вторник 15 апреля у проходной АО «ОДК — Пермские моторы» напали две бойцовые собаки, оказана медицинская помощь. Сейчас горожанин находится в удовлетворительном состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.

«15 апреля в 11:50 поступил вызов к мужчине, который, после осмотра медработниками, был госпитализирован. Он продолжает лечение в условиях стационара, находится в удовлетворительном состоянии», — сообщили агентству в министерстве здравоохранения Пермского края. При этом в ведомстве пояснили, что вскоре после этого вызова на территорию предприятия вновь была вызвана скорая помощь. На этот раз она понадобилась охраннику АО «ОДК-Авиадвигатель», который, после увиденного, внезапно почувствовал себя плохо и через некоторое время скончался. «Второй вызов поступил в 14:00 уже на территорию завода к пациенту, который скончался еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — информирует краевой минздрав.

Растерзанный собаками горожанин, по словам его падчерицы, получил «серьезные повреждения рук», ему проведена операция. «У отчима серьезные повреждения обеих рук. Ему проведена операция», — пояснила девушка изданию «КП-Пермь».

URA.RU рассказывало, что две собаки, дожидавшиеся хозяина у проходной предприятия, напали на мужчину. По информации «КП-Пермь», пострадавшим оказался 35-летний сотрудник АО «ОДК — Пермские моторы». Владелец собак в тот день приехал на завод для прохождения собеседования. Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего. «На место выезжали сотрудники Росгвардии. Личность владельца собак установлена. проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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Пермяку, на которого во вторник 15 апреля у проходной АО «ОДК — Пермские моторы» напали две бойцовые собаки, оказана медицинская помощь. Сейчас горожанин находится в удовлетворительном состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края. «15 апреля в 11:50 поступил вызов к мужчине, который, после осмотра медработниками, был госпитализирован. Он продолжает лечение в условиях стационара, находится в удовлетворительном состоянии», — сообщили агентству в министерстве здравоохранения Пермского края. При этом в ведомстве пояснили, что вскоре после этого вызова на территорию предприятия вновь была вызвана скорая помощь. На этот раз она понадобилась охраннику АО «ОДК-Авиадвигатель», который, после увиденного, внезапно почувствовал себя плохо и через некоторое время скончался. «Второй вызов поступил в 14:00 уже на территорию завода к пациенту, который скончался еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — информирует краевой минздрав. Растерзанный собаками горожанин, по словам его падчерицы, получил «серьезные повреждения рук», ему проведена операция. «У отчима серьезные повреждения обеих рук. Ему проведена операция», — пояснила девушка изданию «КП-Пермь». URA.RU рассказывало, что две собаки, дожидавшиеся хозяина у проходной предприятия, напали на мужчину. По информации «КП-Пермь», пострадавшим оказался 35-летний сотрудник АО «ОДК — Пермские моторы». Владелец собак в тот день приехал на завод для прохождения собеседования. Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего. «На место выезжали сотрудники Росгвардии. Личность владельца собак установлена. проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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