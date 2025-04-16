Чистый четверг и День денег: что нельзя делать 17 апреля 2025 года

Сразу несколько праздников отмечают 17 апреля 2025 года в России и мире. Один из главных — Чистый четверг. В мире в этот день празднуют всемирный день гемофилии и денег, а в России отдают честь ветеранам МВД. URA.RU приводит подробный гайд по праздникам 17 апреля 2025 года.
Праздник в России 17 апреля 2025
День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
Каждый год 17 апреля в России отмечается памятный праздник — День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД. Именно в этот день, в 1991 году, был создан первый совет ветеранов МВД. Официально праздник утвердили позже, в 2010 году, чтобы подчеркнуть значимость ветеранов для ведомства и общества.
В День ветерана МВД по всей стране проходят встречи бывших сотрудников полиции и внутренних войск. Обычно ветераны собираются в региональных отделениях Совета, устраивают застолья, делятся воспоминаниями о службе, вспоминают интересные случаи и подвиги.
Сегодня ветеранские организации МВД активно участвуют в воспитании молодых сотрудников, проводят патриотические мероприятия, помогают семьям погибших сотрудников и ведут общественную работу. В России насчитывают сотни тысяч ветеранов МВД.
Праздники в мире 17 апреля
Всемирный день гемофилии
17 апреля отмечают Всемирный день гемофилии — тяжелого наследственного заболевания крови, при котором нарушается ее способность свертываться. Люди с гемофилией страдают от частых и длительных кровотечений даже после незначительных травм. Опасность болезни заключается в том, что кровоизлияния могут происходить не только наружу, но и внутрь организма — в мышцы, суставы и внутренние органы.
Одним из самых известных больных гемофилией был наследник российского престола, цесаревич Алексей — сын императора Николая II. Он унаследовал болезнь от своей матери, императрицы Александры Федоровны, которая была потомком британской королевы Виктории, известной носительницы гена гемофилии.
Инициаторами учреждения Всемирного дня гемофилии стали Всемирная федерация гемофилии (ВФГ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Дата праздника — 17 апреля — выбрана в честь дня рождения Фрэнка Шнайбеля, который в свое время основал Всемирную федерацию гемофилии.
Всемирный день денег
Еще один праздник, который отмечают 17 апреля, — Всемирный день денег. Хотя он неофициальный, праздник напоминает о важной роли денег в жизни человечества. Считается, что именно 17 апреля много веков назад впервые была заключена торговая сделка с использованием денег, а не в виде натурального обмена.
Основная идея этого дня — заставить людей задуматься о роли денег в их жизни. Праздник призывает не забывать о настоящих ценностях и не жертвовать важными вещами в погоне за материальным достатком.
Другие праздники, которые отмечаются в мире 17 апреля:
- День независимости Сирийской Арабской Республики;
- Международный день поэзии хайку;
- День сырных шариков в США;
- Национальный женский день в Габоне.
Какой церковный праздник отмечают 17 апреля 2025 года
Память преподобного Иосифа Песнописца
17 апреля православные верующие традиционно почитают память святого Иосифа Песнописца — выдающегося монаха и церковного поэта, проживавшего в IX веке. Родился Иосиф на Сицилии в глубоко верующей православной семье. Уже в юности он решил отказаться от мирской жизни и земных соблазнов, избрав путь духовного совершенствования. В возрасте всего 15 лет Иосиф отправился в монастырь в Фессалониках, где и начал свой монашеский подвиг.
Жизнь Иосифа Песнописца была наполнена трудными испытаниями и подвигами веры. Этот период был отмечен жестокими гонениями на почитателей икон, известными как иконоборчество. Святой Иосиф открыто защищал почитание святых икон, за что его преследовали. Он провел около шести лет в тюремном заключении, стойко перенося лишения и страдания. Затем последовало многолетнее изгнание — более одиннадцати лет он вынужден был скитаться, но даже в эти годы не переставал писать духовные произведения.
Иосиф Песнописец прославился в православной истории как талантливый автор церковных гимнов и богослужебных канонов. Под его авторством создано не менее 211 духовных произведений, которые до сих пор звучат в православных храмах.
Великий четверг (Чистый четверг)
В 2025 году 17 апреля совпадает с Великим четвергом — важным днем Страстной недели, который также иногда называют Чистым четвергом. В этот день православные вспоминают события Тайной вечери — последней трапезы Иисуса Христа с учениками перед его крестными страданиями и смертью.
Согласно евангельским текстам, в этот вечер Иисус вместе со своими двенадцатью учениками собрался на тайную трапезу в горнице одного из домов Иерусалима. Именно тогда Христос впервые установил главное церковное таинство — Евхаристию, освятив хлеб и вино и назвав их своими телом и кровью. Во время ужина Иисус предсказал, что один из апостолов вскоре предаст его. Позже выяснилось, что предателем был Иуда Искариот, который покинул учеников в ту же ночь, отправившись к первосвященникам за обещанным вознаграждением.
После трапезы, когда апостолы уснули, Христос ушел молиться в Гефсиманский сад. Именно там, во время молитвы, его арестовали по наводке Иуды вооруженные стражники, посланные иудейскими властями. Остальные апостолы, охваченные страхом, оставили своего учителя и разбежались.
В народной православной традиции Чистый четверг сопровождается особыми обычаями: принято очищать дом и тело, готовиться к Светлому празднику Пасхи, печь куличи и красить яйца, а также исповедоваться и причащаться на вечерней службе в храме.
Какие еще церковные праздники отмечают 17 апреля:
В этот день православная церковь также чтит память других святых подвижников:
- Преподобного Иосифа Многоболезного, Киево-Печерского монаха, известного терпением и смирением в тяжелых болезнях, жившего в XIV веке;
- Преподобного Зосимы Ворбозомского — русского монаха XVI века, основателя монастыря на берегу реки Ворбозома в Архангельском крае;
- Преподобного Зосимы Палестинского — монаха-пустынника VI века, духовного руководителя преподобной Марии Египетской, прославившегося мудростью и аскетическими подвигами в пустыне Иордана.
В этот день верующие приходят в храмы, чтобы помолиться святым, вспомнить их духовные подвиги и попросить у Бога помощи и укрепления веры.
Что нельзя делать в Великий четверг
- Нельзя ссориться и выяснять отношенияСчитается, что любая ссора или конфликт в этот день могут привести к долгим неприятностям и испортить удачу на весь год.
- Не рекомендуется оставлять в доме беспорядок. В народе принято, что к Великому четвергу жилище тщательно убирают, наводя чистоту. Считается, что если в этот день оставить грязь и беспорядок, то весь год будет сложным и неудачным.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Отказав в помощи или проявив равнодушие, человек якобы рискует лишиться благополучия и достатка на протяжении года.
- Не стоит устраивать громкие праздники и веселье. На Страстной неделе верующие проявляют сдержанность и благоговение перед страданиями Христа. Веселиться, устраивать шумные застолья и праздники в этот период считается неуместным.
- Не рекомендуется одалживать деньги и вещи. Согласно народным поверьям, давать что-либо в долг в этот день — к финансовым потерям и сложностям.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами после уборки. Все важные домашние дела и генеральную уборку в народе стараются завершить до наступления Великого четверга. Занятия тяжелым трудом в этот день считаются нежелательными.
- Не стоит игнорировать духовные традиции. Верующим рекомендуется посетить церковь, исповедоваться, причаститься и помолиться, вспоминая события Тайной вечери.
А так как 17 апреля выпадает еще на день Иосифа Песнописца, в тот праздник нельзя:
- громко петь и кричать – в народе верили, что это может отпугнуть удачу и привлечь неприятности.
- отказывать гостям в гостеприимстве и угощении — считалось, что отказ способен навлечь бедность и неудачи.
- сквернословить и злословить о других людях, чтобы не навлечь на себя несчастья и болезни.
Кто из знаменитостей родился 17 апреля
В этот день, 17 апреля, родились многие известные люди из мира кино, музыки и искусства:
- Валерия — российская певица, заслуженная артистка России, обладательница множества музыкальных наград и премий. Среди ее самых популярных песен — «Часики», «Самолет», «Метелица».
- Николай Хомерики — российский кинорежиссёр и сценарист, лауреат международных кинофестивалей, автор таких фильмов, как «Ледокол», «Селфи» и сериала «Последствия».
- Виктория Бекхэм — британская певица, модельер и светская персона. Виктория прославилась как участница группы Spice Girls, а позже стала успешным дизайнером одежды и иконой стиля.
- Дженнифер Гарнер — американская актриса, обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми». Известна по фильмам «Из 13 в 30», «Далласский клуб покупателей» и сериалу «Шпионка».
- Руни Мара — американская киноактриса, дважды номинированная на премию «Оскар». Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «Девушка с татуировкой дракона» и «Кэрол».
- Шон Бин — британский актер, прославившийся ролями в фильмах «Властелин колец», сериалах «Игра престолов» и «Острые козырьки». За годы карьеры стал настоящей легендой экранных смертей.
- Майвенн — французская актриса и режиссер, обладательница специального приза Каннского кинофестиваля за фильм «Палиция». Известна также благодаря фильму «Мой король».
У кого именины 17 апреля 2025 года
17 апреля 2025 года именины празднуют обладатели следующих имен:
- Мария — в переводе с древнееврейского «любимая», «желанная».
- Георгий — от древнегреческого имени, означает «земледелец», «возделывающий землю».
- Иван — от древнееврейского имени Иоанн, в переводе означает «милость Божья», «Господь милостив».
- Николай — от греческого имени Николаос, что значит «победитель народов».
- Никита — греческое имя, означающее «победитель».
- Иосиф — имя еврейского происхождения, переводится как «приумножающий», «добавляющий».
- Федор — греческое имя, в переводе означает «дарованный Богом».
- Адриан — латинское имя, «житель Адрии», или «принадлежащий морю».
- Яков — древнееврейское имя, «следующий по пятам», «держащий за пяту».
- Пафнутий — древнегреческое имя, означающее «принадлежащий Богу», «Божий».
- Зосима — греческое имя, означающее «живой», «полный жизни».
По традиции, в этот день принято поздравлять именинников, желать им счастья, здоровья, удачи и благополучия.
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