Чистый четверг 2025: что можно и нельзя делать

Великий, или Чистый четверг — особый день очищения для православных. Праздник связан с такими евангельскими событиями, как Тайная Вечеря, предательство Иуды, установление традиции причастия. В этот день верующие подготавливают дома к Пасхе, пекут куличи и красят яйца. О традициях и народных приметах Чистого четверга — в материале URA.RU.
История и духовный смысл Чистого четверга
Великий четверг — часть Страстной седмицы, недели, которая посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа. В это время верующие вспоминают связанные с ними библейские события и предания: Тайную вечерю и предательство Иуды.
В Великий четверг за несколько дней до Пасхи Иисус в последний раз встретился с 12 апостолами, которые являлись его учениками. Иисус знал, что его разыскивают власти Иудей после его выступления в Великий вторник. Поэтому вместе с учениками спрятался, и вечеря была названа Тайной. Там он своими руками омыл каждому своему последователю ноги, показав таким образом пример смирения и истинной любви.
При этом уже во время ужина Иисус знал, что среди его учеников есть предатель. Во время Тайной вечери Иисус рассказал об этом своим ученикам, которые ужаснулись этой новости. Им был Иуда, который согласился помочь властям Иудеи за 30 серебреников. Именно он во время ужина задал вопрос о том, кто же является предателем. Иисус ответил на слова Иуды: «Ты это произнес…». Так он дал Иуде шанс во всем признаться, однако тот им не воспользовался.
После ужина, когда он отправился в Гефсиманский сад для молитвы, вооруженные люди схватили его. Вторым предателем из учеников Иисуса оказался Петр. Однако он позже раскаялся и был прощен Иисусом. Иуда закончил жизнь самоубийством.
Когда будет Чистый четверг в 2025 году
Каждый год Чистый четверг отмечают в разные дни — в зависимости от даты Пасхи. В 2025 году Пасха выпадает на 20 апреля. Таким образом, в этом году православные верующие отмечают Чистый четверг Страстной седмицы 17 апреля.
Что нужно делать в Чистый четверг
В этот день принято наводить порядок в доме. Хозяйки перемывают посуду и полы, моют окна и стирают одежду. В это время принято выбрасывать старую одежду или вещи, которые давно не используют в быту. Сохранилась традиция ходить в баню, так как считается, что в этот день важно очистить не только свою душу, но и тело. В этот день нужно обязательно посетить церковь: выстоять службу и освятить яйца, если уже успели их покрасить.
В церквях на утренней службе в Чистый четверг воссоздают Таинство Причащения: читают отрывки о Тайной вечере. Перед вечерней службой выносят крест и читают отрывки из Евангелия о последних днях жизни Иисуса Христа. Всего в течение дня в церквях звучит 12 отрывков по числу апостолов.
Во время вечерней службы все присутствующие держат зажженные свечи, а после ее окончания не тушат огонь и в лампадах несут домой, стараясь сохранить его до Пасхи. В этот день священники проводят обряд омовения, повторяя за Иисус Христом. Обычно архиерей омывает ноги 12-ти священникам или монахам.
Чистый четверг также считается самым благоприятный днем для выпекания куличей. Их нужно не только испечь, но и освятить. Освящение куличей проводят в Великую субботу или Пасху.
Народные традиции и обычаи Чистого четверга
Наши предки связывали этот день рядом очистительных обрядом. Крестьяне умывались колодезной водой до восхода солнца, так как в это время она считалась целебной. В этот день было принято выносить сор из избы — избавлялись от всего ненужного, накопившегося за год.
Одним из самых популярных ритуалов на Руси было освящение соли. Ее относили в церковь и клали под храмовый престол. Однако позже этот обряд признали языческим и запретили. В Чистый четверг также было принято пересчитывать деньги. Причем делать это нужно было три раза в день, тогда в дом придет богатство.
Народные приметы на Чистый четверг
В четвертый день Страстной недели нужно навести порядок в доме, поэтому существуют приметы, связанные с уборкой в доме:
- Кто Пасху в грязи встретит, тому не повезет в течение года;
- Наводить чистоту после Страстного четверга — все равно что проспать именины;
- Особое внимание следует уделить углам, в них скапливается негативная энергия;
- Если во время уборки что-то разобьется —удачно разрешатся дела;
- Воду, которой помыли полы, нужно вылить в то место, где никто не ходит. Тогда ваш дом не коснутся ссоры.
Для привлечения удачи и благополучия в Чистый четверг принято церковную свечу зажечь в доме и дождаться пока она догорит. Существуют и другие приметы:
- Все дела в Чистый четверг важно закончить до захода солнца, чтобы не спугнуть удачу;
- Год будет удачным, если в этот день первым гостем будет мужчина;
- Мешочек с черной солью притянет удачу в личной жизни;
- В этот день встретить суженого — к крепкому браку.
Приметы помогали нашим предкам предсказать погоду:
- Какая погода на Чистый четверг, такая же будет и на Вознесение;
- Если погода на Чистый четверг теплая — к урожаю и теплой весне;
- Попасть под дождь в Чистый четверг — к удаче.
- Продолжительная радуга предвещает урожайный год.
Что нельзя делать в Чистый четверг
В Чистый четверг запрещается заниматься физическим трудом, если это не касается уборки дома или приготовления еды. Как и в другие дни великого поста в Чистый четверг нельзя употреблять алкогольные напитки, посещать развлекательные мероприятия, устраивать праздники. Этот день также не подходит для сватовства и бракосочетания. Не рекомендуется в это время поминать усопших и посещать кладбища.
Советы по подготовке к Чистому четвергу
До Чистого четверга важно решить все денежные проблемы: отдать долги и не брать взаймы. Также не рекомендуется до этого дня дарить подарки. Нужно соблюдать пост: не употреблять мясо, молочные продукты, яйца и рыбу. Даже растительная пища в это время должна быть простой и умеренной. Также рекомендуется за день до Чистого четверга исповедаться в храме и помириться с ближними.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.