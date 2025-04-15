Вернулась в систему: что известно об опальном экс-мэре Нефтеюганска, получившей новую должность

Эльвира Бугай, возглавлявшая Нефтеюганск 2,5 года, покинула пост в 2024-м после попытки импичмента, инициированной депутатами-единороссами. Источники связывают ее уход с противостоянием «теневого мэра» Степана Пыталева и окружных властей. Спустя год экс-градоначальница, благодаря ходатайству вице-губернатора Азата Ислаева, вернулась в систему — теперь она замдиректора в сургутском МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищного комплекса». Подробнее о ней — в материале URA.RU.
Компромиссная фигура на посту главы Нефтеюганска
Бугай, бывшая бухгалтер Пыталева, стала мэром Нефтеюганска в ноябре 2021 года как «компромиссный кандидат», устраивавший и окружное правительство, и местного депутата-олигарха. Однако уже через полгода она начала «чистку» команды предшественника Сергея Дегтярева: ушли директора департаментов экономики, ЖКХ, вице-мэры. На своих местах удержался лишь зам по соцполитике Андрей Пастухов.
Война с «теневым мэром»
К 2023 году противоречия между Бугай и Пыталевым вышли в публичную плоскость. Апогеем стала попытка импичмента зимой 2024-го: депутаты обвинили мэра в отказе финансировать выплаты участникам СВО. Едва избежав исключения из «Единой России», Бугай ушла в отставку «по собственному желанию» сразу после президентских выборов.
Чем Бугай запомнилась жителям
Для горожан Бугай запомнилась вводом станции фильтрации воды в 2023 году, практически решив тем самым вечную проблему с грязной водой в городе. Однако жалобы на качество воды из-под крана периодически возвращались.
Возвращение в систему
После отставки Бугай год работала в бизнесе, но в апреле 2025-го вернулась в администрацию — теперь в Сургуте. Источники URA.RU связывают это с поддержкой вице-губернатора Ислаева, курирующим город при губернаторе Кухаруке. «Ислаев курировал Нефтеюганск, когда разворачивался конфликт Бугай, ее бывшего патрона — депутата думы ХМАО Степана Пыталева и депутатов. В Нефтеюганске на фоне передела власти ей было опасно оставаться. Вот и осела в Сургуте, куратором которого Ислаев стал уже при новом губернаторе Руслане Кухаруке. Говорят, что замгубернатора попросил мэра Слепова ее куда-нибудь пристроить», — пояснил инсайдер. В мэрии Сургута подтвердили назначение Бугай замдиректора МКУ «ДДТиЖК», отметив, что «новый сотрудник на хорошем счету».
Ранее URA.RU писало о том, как после ухода Бугай из мэрии Нефтеюганска город захлестнула волна задержаний чиновников и депутатов по подозрению в коррупции. Источники агентства сообщают, что всех их объединяет участие в команде теневого главы города — влиятельного единоросса Степана Пыталева.
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