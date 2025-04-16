Первоуральцу, которому присылали гроб с головой свиньи, попросили 17 лет тюрьмы

16 апреля 2025 в 14:49 Размер текста - 17 +

Мужчину обвинили в трех статьях Уголовного кодекса РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Свердловской области попросила посадить в колонию на 17 лет жителя Первоуральска Вячеслава Курбанова, которому подкинули гроб со свиной головой. Мужчину обвиняют в хищении наркотиков и их незаконном хранении, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. «В ходе прений гособвинитель просил назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 17 лет и 10 дней. С дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года», — сказали в прокуратуре. По версии следствия, в октябре 2023 года Курбанов пришел проверить квартиру, которую сдавал в аренду. Там он обнаружил коробки с наркотическим веществом и чужой паспорт. Их он убрал в подвал. После этого ему стали угрожать представители наркошопа. От мужчины требовали вернуть наркотики и заплатить деньги. Курбанов отказался. Тогда его стали запугивать сильнее. В частности, Андрей Агалаков и Никита Нилогов поставили у квартиры Вячеслава гроб с отрубленной головой свиньи и положили туда фото Курбанова. Только после этого Вячеслав обратился за помощью к полицейским. Нилогова и Агалакова задержали. 17 октября 2024-го они получили тюремные сроки. Затем следователи вменили Курбанову три статьи: хищение наркотиков в особо крупном размере, незаконное хранение запрещенных веществ без цели сбыта и похищение паспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Свердловской области попросила посадить в колонию на 17 лет жителя Первоуральска Вячеслава Курбанова, которому подкинули гроб со свиной головой. Мужчину обвиняют в хищении наркотиков и их незаконном хранении, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. «В ходе прений гособвинитель просил назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 17 лет и 10 дней. С дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года», — сказали в прокуратуре. По версии следствия, в октябре 2023 года Курбанов пришел проверить квартиру, которую сдавал в аренду. Там он обнаружил коробки с наркотическим веществом и чужой паспорт. Их он убрал в подвал. После этого ему стали угрожать представители наркошопа. От мужчины требовали вернуть наркотики и заплатить деньги. Курбанов отказался. Тогда его стали запугивать сильнее. В частности, Андрей Агалаков и Никита Нилогов поставили у квартиры Вячеслава гроб с отрубленной головой свиньи и положили туда фото Курбанова. Только после этого Вячеслав обратился за помощью к полицейским. Нилогова и Агалакова задержали. 17 октября 2024-го они получили тюремные сроки. Затем следователи вменили Курбанову три статьи: хищение наркотиков в особо крупном размере, незаконное хранение запрещенных веществ без цели сбыта и похищение паспорта.