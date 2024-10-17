Вынесен приговор подельникам наркодилеров, приславшим свердловчанину гроб с головой свиньи

Екатеринбуржцы, приславшие семье гроб с головой свиньи, попали в колонию

На скамью подсудимых попали Никита Нилогов и Андрей Агалаков (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбуржцы Андрей Агалаков и Никита Нилогов, приславшие Вячеславу Курбанову гроб со свиной головой и вымогавшие у него деньги, отправятся в колонию. Такое решение принял Первоуральский городской суд.

«Суд приговорил Агалакова и Нилогова к 16 годам колонии строгого режима», — сказали URA.RU в суде. Приговор может быть обжалован. Прокурор в прениях просил назначить осужденным по 18 лет.

По версии следствия, парни действовали в интересах наркодилеров. 14 октября 2023 года Курбанов сдал свою квартиру незнакомцу, а на следующий день нашел там нарколабораторию. Коробки с неизвестным веществом он сдал полицейским. После этого его семье стали угрожать расправой. Под дверь квартиры поставили гроб с отрубленной свиной головой и фотографией Курбанова, стены подъезда исписали угрозами, а дверь в жилье запенили. Кроме того, с него вымогали пять миллионов рублей и наркотики, которые он отдал правоохранителям.

Этим всем занимались именно Агалаков и Нилогов, которых наняли представители наркошопа. За работу им обещали денежное вознаграждение. После угроз Курбанов обратился в СМИ, чтобы придать истории огласку. Возле его квартиры полицейские выставили охрану. Юноши были задержаны. Наркобароны пытались договориться с Вячеславом, переведя ему полмиллиона рублей, но было поздно.