Заводчица терьеров объяснила, что могло спровоцировать нападение бойцовых собак на пермяка

Собак, которые напали на пермяка у проходной АО «ОДК — Пермские моторы», перед этим намеренно разозлили. Агрессивно настроенные животные не могли остановиться, поэтому искали новую «жертву». Такое мнение в беседе с URA.RU высказала заводчик американских стаффордширских терьеров и бультерьеров, владелец питомника «Security staff» Ирина Попкова. По ее словам, на видео, которое разошлось по Сети, собаки породы американский питбультерьер.
«ПИТы (американский питбультерьер) изначально выводились для боев. Если вы смотрели видео, то на нем видно, как незадолго до их нападения на прохожего он зачем-то натравливает кобеля и суку на человека. Потом привязывает их к забору и уходит. Но дело в том, что собаки-то уже „на взводе“. Это терьеры. Любой терьер (джек-рассел, той-терьер), это собака-„энерджайзер“. Если она „завелась“, то успокоиться ей очень сложно, даже, если она просто играет. Ну, а здесь явная агрессия. Причем, судя по поведению собак на видео, их учили кусаться. Естественно, что они в возбужденном состоянии среагировали на рядом проходившего человека», — пояснила Попкова.
По словам заводчицы, вина за поведение собак полностью лежит на их владельце — хозяин не должен был оставлять домашних питомцев без поводков и намордников. Также Попкова дала URA.RU несколько советов, как следует вести себя в случае нападения бойцовых собак на человека.
«Главное — не паниковать. Ни в коем случае нельзя прыгать, размахивать руками или кричать. Нужно просто стоять. Таких [бойцовых] собак заводит процесс борьбы и громкие звуки. Нужно стараться не упасть. Психология бойцовых собак — добить своего противника. А тот, кто оказывается ниже их, принимается за более слабого. Это у них от природы. Нужно постараться схватиться за дерево, за какое-то ограждение. Даже, если собака вас укусит, то это будет единственный раз и когда она поймет, что ей не оказывают сопротивления, то очень быстро утратит интерес к человеку», — сказала Попкова. При этом владелец питомника «Security staff» подчеркнула, что «питбультерьеров, которых намеренно учат кусать, в принципе, немного».
URA.RU рассказывало о нападении собак на прохожего. Инцидент произошел во вторник, 15 апреля. Пострадавший от нападения собак, 35-летний сотрудник АО «ОДК — Пермские моторы» сейчас находится в больнице. Его состояние оценивается медиками как удовлетворительное. По факту нападения собак на пермяка полиция проводит проверку.
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