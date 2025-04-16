Выяснилась важная деталь задержания экс-губернатора Курской области

Экс-губернатора Курской области Смирнова задержали 15 апреля в Москве
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Смирнова задержали в Москве
Смирнова задержали в Москве Фото:
новость из сюжета
Экс-губернатора Курской области Смирнова задержали

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан в Москве еще 15 апреля. По информации источника, близкого к силовым органам, в тот же день был задержан и его бывший первый заместитель Алексей Дедов в Курске.

«Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан в Москве накануне, 15 апреля...» — пишет РБК. Агентство ссылается на свой источник.

Против Смирнова и его заместителя возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело касается действий, совершенных в период их управления Курской областью.

Ранее силы правопорядка подтвердили факт задержания Алексея Смирнова, который ранее занимал должность губернатора Курской области. По заявлениям официальных представителей, в отношении Смирнова выдвинуты обвинения в организации мошеннических схем. Кроме того, был задержан и бывший первый заместитель Смирнова Алексей Дедов, который также причастен к данному делу.

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Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан в Москве еще 15 апреля. По информации источника, близкого к силовым органам, в тот же день был задержан и его бывший первый заместитель Алексей Дедов в Курске. «Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан в Москве накануне, 15 апреля...» — пишет РБК. Агентство ссылается на свой источник. Против Смирнова и его заместителя возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело касается действий, совершенных в период их управления Курской областью. Ранее силы правопорядка подтвердили факт задержания Алексея Смирнова, который ранее занимал должность губернатора Курской области. По заявлениям официальных представителей, в отношении Смирнова выдвинуты обвинения в организации мошеннических схем. Кроме того, был задержан и бывший первый заместитель Смирнова Алексей Дедов, который также причастен к данному делу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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