Выяснилась важная деталь задержания экс-губернатора Курской области

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан в Москве еще 15 апреля. По информации источника, близкого к силовым органам, в тот же день был задержан и его бывший первый заместитель Алексей Дедов в Курске.
«Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан в Москве накануне, 15 апреля...» — пишет РБК. Агентство ссылается на свой источник.
Против Смирнова и его заместителя возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело касается действий, совершенных в период их управления Курской областью.
Ранее силы правопорядка подтвердили факт задержания Алексея Смирнова, который ранее занимал должность губернатора Курской области. По заявлениям официальных представителей, в отношении Смирнова выдвинуты обвинения в организации мошеннических схем. Кроме того, был задержан и бывший первый заместитель Смирнова Алексей Дедов, который также причастен к данному делу.
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