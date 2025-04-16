Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов сделал заявление в суде после ареста счетов

Бывший первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов сделал громкое заявление в суде после того, как на его имущество был наложен арест. Он сообщил, что следователь запретил ему подписывать бумаги, которые позволили бы его многодетной семье воспользоваться социальной помощью, передает журналист URA.RU.
«Мне запретили подписать документ, который позволил бы моей семье воспользоваться социальной помощью. Следователь запретил! Я даже не хочу это характеризовать никоим образом», — возмутился политик.
В семье Шипиловых трое детей, младший — дошкольник. Адвокаты обвиняемого заявили, что дети испытывают огромный стресс из-за ареста отца. В суде выступил психолог, была опрошена супруга Шипилова. Все документы были приобщены к делу, но это не помогло смягчить меру пресечения. Защита Шипилова заявила о том, что «обвинение строится только на показаниях экс-мэра Сургута Андрея Филатова». СК отказывается раскрывать другие подробности в интересах следствия.
Ранее URA.RU писало о том, что счета бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова арестованы, и три миллиона рублей для залога предлагало внести другое лицо. Его обвиняют в получении 7,5 миллионов рублей взятки за пособничество экс-мэру Сургута Андрею Филатову и ныне покойному депутату думы ХМАО Александру Колодичу, оказанное при переделе коммунального рынка в Нижневартовске.
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