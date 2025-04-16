Экс-жена Паши Техника привезла сына на место смерти его отца

Бывшая жена умершего рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) привезла их общего сына Ивана в Таиланд, где скончался его отец. Приезд был связан с аллергической реакцией мальчика на цветение берез в России. По словам Евы, они планировали поездку в Испанию, но из-за задержки с получением шенгена выбрали Таиланд.
«Прилетели сюда, так как у Ивана поллиноз и очень сильная реакция на березу, которая сейчас цветет в России. Если бы мы успели сделать шенген, улетели бы в Испанию... Смотрю на сына и вообще вздрагиваю каждый день, вижу в нем Пашку, только, конечно, я уверена, что Иван будет другим... Я ему рассказала, что здесь умер папа, что нужно часто использовать антисептик, быть аккуратным», — рассказала Карицкая в своем telegram-канале.
Экс-супруга техника отметила, что ее сын задал вопрос о причине смерти отца, на что Ева ответила, что причиной стала инфекция легких. Иван воспринял эту информацию адекватно. Карицкая также отметила внешнюю схожесть сына с его покойным отцом.
В конце марта рэп-исполнитель Паша Техник был экстренно доставлен в больницу в Таиланде вследствие серьезного отравления. Он находился на лечении в отделении интенсивной терапии, где его состояние оценивалось как критическое. Бывшая жена Техника Ева Карицкая 4 апреля сообщила о его смерти. Похороны рэпера прошли 11 апреля в Москве. Церемония прощания состоялась на Николо-Архангельском кладбище города.
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