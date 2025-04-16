Северное сияние замечают в разных городах области
В Свердловской области в ночь с 16 на 17 апреля в небе появилось северное сияние. Фотографиями редкого природного явления очевидцы поделились в социальных сетях.
«Небо над Уралом вспыхнуло!» — делится telegram- канал «Березовский. Сила БГО». Северное сияние уже видно над Екатеринбургом.
Это красивое природное явление уже появлялось на небе Свердловской области ранее. В конце марта оно наблюдалось в Екатеринбурге, а в начале года в области.
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