16 апреля 2025

Небо над Свердловской областью вспыхнуло северным сиянием. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние замечают в разных городах области
Северное сияние замечают в разных городах области Фото:

В Свердловской области в ночь с 16 на 17 апреля в небе появилось северное сияние. Фотографиями редкого природного явления очевидцы поделились в социальных сетях.

«Небо над Уралом вспыхнуло!» — делится telegram- канал «Березовский. Сила БГО». Северное сияние уже видно над Екатеринбургом.

Это красивое природное явление уже появлялось на небе Свердловской области ранее. В конце марта оно наблюдалось в Екатеринбурге, а в начале года в области.

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В Свердловской области в ночь с 16 на 17 апреля в небе появилось северное сияние. Фотографиями редкого природного явления очевидцы поделились в социальных сетях. «Небо над Уралом вспыхнуло!» — делится telegram- канал «Березовский. Сила БГО». Северное сияние уже видно над Екатеринбургом. Это красивое природное явление уже появлялось на небе Свердловской области ранее. В конце марта оно наблюдалось в Екатеринбурге, а в начале года в области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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