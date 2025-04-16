Поляки раскритиковали слова своего президента о России

В Польше жесткой критике подверглась реакция глава государства Анджея Дуды на предупреждение со стороны руководителя российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Полемика развернулась на ресурсах польского издания Gazeta.
«Дуда, остановись и не позорься. Тебе пора бесславно сойти со сцены», — поделился своим мнением читатель.
«Если Рф на нас нападет, первыми сбегут украинцы. А мы вместе с ними во Львов. Интересно, куда сбежит наша власть? Не у всех ведь министров родня в США», — подчеркивает другой пользователь.
«Меня слова Нарышкина ничуть не удивляют. Польша заслужила такое к себе отношение своим поведением», — высказался еще один поляк.
По словам Нарышкина, в случае агрессии НАТО против РФ и Белоруссии пострадает весь альянс, но в первую очередь — Польша и страны Балтии. В ответ на это Дуда обвинил Москву в дезинформации, характерной для советской школы пропаганды, поминает RT.
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