16 апреля 2025

Поляки раскритиковали слова своего президента о России

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Выказывание Анджея Дуды вызвало бурю негодования среди жителей страны
Выказывание Анджея Дуды вызвало бурю негодования среди жителей страны Фото:

В Польше жесткой критике подверглась реакция глава государства Анджея Дуды на предупреждение со стороны руководителя российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Полемика развернулась на ресурсах польского издания Gazeta.

«Дуда, остановись и не позорься. Тебе пора бесславно сойти со сцены», — поделился своим мнением читатель.

«Если Рф на нас нападет, первыми сбегут украинцы. А мы вместе с ними во Львов. Интересно, куда сбежит наша власть? Не у всех ведь министров родня в США», — подчеркивает другой пользователь.

«Меня слова Нарышкина ничуть не удивляют. Польша заслужила такое к себе отношение своим поведением», — высказался еще один поляк.

По словам Нарышкина, в случае агрессии НАТО против РФ и Белоруссии пострадает весь альянс, но в первую очередь — Польша и страны Балтии. В ответ на это Дуда обвинил Москву в дезинформации, характерной для советской школы пропаганды, поминает RT

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В Польше жесткой критике подверглась реакция глава государства Анджея Дуды на предупреждение со стороны руководителя российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Полемика развернулась на ресурсах польского издания Gazeta. «Дуда, остановись и не позорься. Тебе пора бесславно сойти со сцены», — поделился своим мнением читатель. «Если Рф на нас нападет, первыми сбегут украинцы. А мы вместе с ними во Львов. Интересно, куда сбежит наша власть? Не у всех ведь министров родня в США», — подчеркивает другой пользователь. «Меня слова Нарышкина ничуть не удивляют. Польша заслужила такое к себе отношение своим поведением», — высказался еще один поляк. По словам Нарышкина, в случае агрессии НАТО против РФ и Белоруссии пострадает весь альянс, но в первую очередь — Польша и страны Балтии. В ответ на это Дуда обвинил Москву в дезинформации, характерной для советской школы пропаганды, поминает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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