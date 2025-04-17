Стало известно, как долго оперативники вели Алексея Смирнова

ТАСС: оперативные мероприятия в отношении Смирнова шли несколько месяцев
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Алексей Смирнов находится в СИЗО
Алексей Смирнов находится в СИЗО Фото:
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Экс-губернатора Курской области Смирнова задержали

Правоохранительные органы проводили проверки в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, велись несколько месяцев. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

«Проверки расходования бюджетных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области, начались в 2024 году. Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме», — пишет ТАСС. 

Смирнов был задержан по обвинению в мошенничестве. Его обвиняют в хищениях средств выделенных на оборону, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Смирнов руководил регионом во время вторжения ВСУ в Курскую область. На посту он пробыл всего 80 дней.

В рамках расследования выяснилось, что около 200 миллионов рублей были украдены через проведение фиктивных тендеров. В деле также фигурирует арестованный гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, давший показания против Смирнова.

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Правоохранительные органы проводили проверки в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, велись несколько месяцев. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.  «Проверки расходования бюджетных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области, начались в 2024 году. Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме», — пишет ТАСС.  Смирнов был задержан по обвинению в мошенничестве. Его обвиняют в хищениях средств выделенных на оборону, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Смирнов руководил регионом во время вторжения ВСУ в Курскую область. На посту он пробыл всего 80 дней. В рамках расследования выяснилось, что около 200 миллионов рублей были украдены через проведение фиктивных тендеров. В деле также фигурирует арестованный гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, давший показания против Смирнова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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