Стало известно, как долго оперативники вели Алексея Смирнова

Правоохранительные органы проводили проверки в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, велись несколько месяцев. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Проверки расходования бюджетных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области, начались в 2024 году. Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме», — пишет ТАСС.
Смирнов был задержан по обвинению в мошенничестве. Его обвиняют в хищениях средств выделенных на оборону, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Смирнов руководил регионом во время вторжения ВСУ в Курскую область. На посту он пробыл всего 80 дней.
В рамках расследования выяснилось, что около 200 миллионов рублей были украдены через проведение фиктивных тендеров. В деле также фигурирует арестованный гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, давший показания против Смирнова.
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