Одинокая Слава призвала Петросяна «бросить свою швабру» и жениться на ней

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) предложила юмористу Евгению Петросяну расстаться со своей супругой Татьяной Брухуновой и жениться на ней. Также в качестве новой избранницы она предложила артисту свою старшую сестру. Соответствующее заявление артистка сделала в одном из видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Ему [Петросяну] швабру надо бросать и жениться на нас, потому что мы по возрасту подходим», — заявила Сланевская. Брухуновой сейчас 36 лет, а певице Славе — 44 года. Артистка недавно рассталась с 72-летним бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым встречалась 19 лет.
Петросян и Брухунова поженились в 2019 году. Для него этот брак стал уже пятым в его жизни, в то время как для Брухуновой он является первым. В 2020 году у пары родился сын, которому дали имя Ваган. Спустя три года на свет появилась их дочь, которую назвали Матильдой.
Ранее стало известно, что Петросян и его супруга возможно вновь стали родителями. По слухам, ребенок появился на свет от суррогатной матери.
Также Петросян недавно обращался за экстренной медицинской помощью. Юморист сообщил врачам о повышенной температуре и затруднении в дыхании.
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