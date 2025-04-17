Одинокая Слава призвала Петросяна «бросить свою швабру» и жениться на ней

Певица Слава предложила Евгению Петросяну бросить свою нынешнюю супругу
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В качестве новой избранницы для юмориста певица Слава предложила свою кандидатуру
В качестве новой избранницы для юмориста певица Слава предложила свою кандидатуру Фото:

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) предложила юмористу Евгению Петросяну расстаться со своей супругой Татьяной Брухуновой и жениться на ней. Также в качестве новой избранницы она предложила артисту свою старшую сестру. Соответствующее заявление артистка сделала в одном из видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Ему [Петросяну] швабру надо бросать и жениться на нас, потому что мы по возрасту подходим», — заявила Сланевская. Брухуновой сейчас 36 лет, а певице Славе — 44 года. Артистка недавно рассталась с 72-летним бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым встречалась 19 лет. 

Петросян и Брухунова поженились в 2019 году. Для него этот брак стал уже пятым в его жизни, в то время как для Брухуновой он является первым. В 2020 году у пары родился сын, которому дали имя Ваган. Спустя три года на свет появилась их дочь, которую назвали Матильдой.

Ранее стало известно, что Петросян и его супруга возможно вновь стали родителями. По слухам, ребенок появился на свет от суррогатной матери.

Также Петросян недавно обращался за экстренной медицинской помощью. Юморист сообщил врачам о повышенной температуре и затруднении в дыхании.

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Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) предложила юмористу Евгению Петросяну расстаться со своей супругой Татьяной Брухуновой и жениться на ней. Также в качестве новой избранницы она предложила артисту свою старшую сестру. Соответствующее заявление артистка сделала в одном из видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Ему [Петросяну] швабру надо бросать и жениться на нас, потому что мы по возрасту подходим», — заявила Сланевская. Брухуновой сейчас 36 лет, а певице Славе — 44 года. Артистка недавно рассталась с 72-летним бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым встречалась 19 лет.  Петросян и Брухунова поженились в 2019 году. Для него этот брак стал уже пятым в его жизни, в то время как для Брухуновой он является первым. В 2020 году у пары родился сын, которому дали имя Ваган. Спустя три года на свет появилась их дочь, которую назвали Матильдой. Ранее стало известно, что Петросян и его супруга возможно вновь стали родителями. По слухам, ребенок появился на свет от суррогатной матери. Также Петросян недавно обращался за экстренной медицинской помощью. Юморист сообщил врачам о повышенной температуре и затруднении в дыхании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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