Евгений Петросян экстренно обратился к врачам

Российский юморист Евгений Петросян обратился за экстренной медицинской помощью из-за повышенной температуры и затруднений в дыхании. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В начале апреля 79-летний Евгений Петросян обратился к врачам с жалобами на высокую температуру и сильный сухой кашель, который не проходил несколько дней», — пишет telegram-канал. Там добавили, что врачи диагностировали у комика легкую форму COVID-19 и выразили подозрение на развитие острого бронхита.
Однако Петросян отказался от госпитализации после медицинского осмотра. В беседе с корреспондентом Shot юморист заверил, что с ним все в порядке.
Петросян был госпитализирован 8 марта с диагнозом желудочно-кишечное кровотечение. Однако уже на следующий день артиста выписали из московской больницы. Состояние его здоровья стабилизировалось, передает RT.
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