Евгений Петросян экстренно обратился к врачам

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Петросян отказался от госпитализации и продолжил лечение дома
Петросян отказался от госпитализации и продолжил лечение дома Фото:

Российский юморист Евгений Петросян обратился за экстренной медицинской помощью из-за повышенной температуры и затруднений в дыхании. Об этом сообщает telegram-канал Shot. 

«В начале апреля 79-летний Евгений Петросян обратился к врачам с жалобами на высокую температуру и сильный сухой кашель, который не проходил несколько дней», — пишет telegram-канал. Там добавили, что врачи диагностировали у комика легкую форму COVID-19 и выразили подозрение на развитие острого бронхита.

Однако Петросян отказался от госпитализации после медицинского осмотра. В беседе с корреспондентом Shot юморист заверил, что с ним все в порядке. 

Петросян был госпитализирован 8 марта с диагнозом желудочно-кишечное кровотечение. Однако уже на следующий день артиста выписали из московской больницы. Состояние его здоровья стабилизировалось, передает RT.

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Российский юморист Евгений Петросян обратился за экстренной медицинской помощью из-за повышенной температуры и затруднений в дыхании. Об этом сообщает telegram-канал Shot.  «В начале апреля 79-летний Евгений Петросян обратился к врачам с жалобами на высокую температуру и сильный сухой кашель, который не проходил несколько дней», — пишет telegram-канал. Там добавили, что врачи диагностировали у комика легкую форму COVID-19 и выразили подозрение на развитие острого бронхита. Однако Петросян отказался от госпитализации после медицинского осмотра. В беседе с корреспондентом Shot юморист заверил, что с ним все в порядке.  Петросян был госпитализирован 8 марта с диагнозом желудочно-кишечное кровотечение. Однако уже на следующий день артиста выписали из московской больницы. Состояние его здоровья стабилизировалось, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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