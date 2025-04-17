Стали известны подробности пожара на московской ТЭЦ

Площадь пожара на ТЭЦ-26 в Москве составила 20 квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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На место возгорания направлены 20 бригад пожарных (архивное фото)
На место возгорания направлены 20 бригад пожарных (архивное фото) Фото:

Площадь возгорания на территории теплоэлектроцентрали ТЭЦ-26 на юге Москвы составила 20 квадратных метров. Об этом сообщают оперативные службы.

«По предварительной информации, площадь пожара — около 20 кв. м», — передает ТАСС сообщение служб. Там уточнили, что на месте пожара работают экстренные службы. К месту происшествия направлены 20 пожарных бригад.

Ранее в Москве на территории ТЭЦ-26 произошел пожар. Огонь вспыхнул на одной из электроподстанций.

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Площадь возгорания на территории теплоэлектроцентрали ТЭЦ-26 на юге Москвы составила 20 квадратных метров. Об этом сообщают оперативные службы. «По предварительной информации, площадь пожара — около 20 кв. м», — передает ТАСС сообщение служб. Там уточнили, что на месте пожара работают экстренные службы. К месту происшествия направлены 20 пожарных бригад. Ранее в Москве на территории ТЭЦ-26 произошел пожар. Огонь вспыхнул на одной из электроподстанций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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