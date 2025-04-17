Стали известны подробности пожара на московской ТЭЦ

На место возгорания направлены 20 бригад пожарных (архивное фото)
Площадь возгорания на территории теплоэлектроцентрали ТЭЦ-26 на юге Москвы составила 20 квадратных метров. Об этом сообщают оперативные службы.
«По предварительной информации, площадь пожара — около 20 кв. м», — передает ТАСС сообщение служб. Там уточнили, что на месте пожара работают экстренные службы. К месту происшествия направлены 20 пожарных бригад.
Ранее в Москве на территории ТЭЦ-26 произошел пожар. Огонь вспыхнул на одной из электроподстанций.
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