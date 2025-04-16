Беженцев планируют освободить от турналога в Екатеринбурге

От туристического налога в Екатеринбурге могут быть освобождены беженцы, находящиеся в пунктах временного размещения (ПВР). Это поможет снять допнагрузку с гостиниц, предоставляющих такие услуги, рассказала в ходе доклада на комиссии гордумы по бюджету глава департамента финансов мэрии Анна Турунцева, сообщает корреспондент URA.RU.
«Учитывая социальный характер введения данной налоговой льготы, в целях поддержки налогоплательщиков, которые оказывают услугу по предоставлению мест временного проживания физических лиц, покинувших территорию постоянного проживания, администрация Екатеринбурга предлагает поддержать проект и вынести его для обсуждения на заседании думы», — отметила Турунцева. Комиссия проект поддержала. Далее он будет рассмотрен на заседании гордумы.
По словам председателя комиссии Елены Бондаренко, в Екатеринбурге такой пункт находится на Уралмаше, на улице Республиканская, 1А. Там проживает 117 беженцев из Украины, им предоставляют трехразовое питание.
Туристический налог начал действовать в Екатеринбурге с 1 января 2025 года. Он составляет 1% от налоговой базы. Это 100 рублей с одного гостя города. Срок оплаты за первый квартал по турналогу завершается 28 апреля. При этом власти города до сих пор не решили, куда пойдут полученные суммы. По прогнозам, в 2025 году от этого налога в бюджет города должно поступить 84,3 миллиона рублей.
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