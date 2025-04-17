Ради ректора УрФУ, который уйдет в отставку, возродят забытую должность.

Ректор УрФУ Кокшаров после отставки станет президентом вуза
© Служба новостей «URA.RU»
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Контракт с Виктором Кокшаровым на посту ректора продлевать не будут
Контракт с Виктором Кокшаровым на посту ректора продлевать не будут Фото:
новость из сюжета
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров уходит в отставку

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров, который в ближайшие месяцы покинет пост, станет президентом вуза. О том, что такой сценарий рассматривается, URA.RU рассказал осведомленный источник.

Должность президента УрФУ ликвидировали в 2013 году. До этого ее занимал Станислав Набойченко, экс-ректор Уральского государственного технического университета — УПИ, инициатор объединения техвуза с УрГУ. В 2011 году на их базе и был создан Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Виктор Кокшаров на вопрос корреспондента в мессенджере не ответил, в пресс-службе вуза трубки не взяли.

По словам источника URA.RU, пост ректора Кокшаров покинет к июню. 14 апреля ему продлили полномочия, но лишь в статусе исполняющего обязанности. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Ректор УрФУ Виктор Кокшаров, который в ближайшие месяцы покинет пост, станет президентом вуза. О том, что такой сценарий рассматривается, URA.RU рассказал осведомленный источник. Должность президента УрФУ ликвидировали в 2013 году. До этого ее занимал Станислав Набойченко, экс-ректор Уральского государственного технического университета — УПИ, инициатор объединения техвуза с УрГУ. В 2011 году на их базе и был создан Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Виктор Кокшаров на вопрос корреспондента в мессенджере не ответил, в пресс-службе вуза трубки не взяли. По словам источника URA.RU, пост ректора Кокшаров покинет к июню. 14 апреля ему продлили полномочия, но лишь в статусе исполняющего обязанности. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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