Ради ректора УрФУ, который уйдет в отставку, возродят забытую должность.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров, который в ближайшие месяцы покинет пост, станет президентом вуза. О том, что такой сценарий рассматривается, URA.RU рассказал осведомленный источник.
Должность президента УрФУ ликвидировали в 2013 году. До этого ее занимал Станислав Набойченко, экс-ректор Уральского государственного технического университета — УПИ, инициатор объединения техвуза с УрГУ. В 2011 году на их базе и был создан Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Виктор Кокшаров на вопрос корреспондента в мессенджере не ответил, в пресс-службе вуза трубки не взяли.
По словам источника URA.RU, пост ректора Кокшаров покинет к июню. 14 апреля ему продлили полномочия, но лишь в статусе исполняющего обязанности. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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