Ректор УрФУ Кокшаров покинет должность

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Виктор Кокшаров возглавляет УрФУ с 2010 года
Виктор Кокшаров возглавляет УрФУ с 2010 года Фото:

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, возглавляющий вуз последние 15 лет, покинет должность. По данным URA.RU, контракт с ним продлевать не будут.

О том, что такая вероятность есть, агентство сообщило 14 апреля. В этот день ему продлили полномочия на посту ректора, но лишь в статусе исполняющего обязанности. «Когда они истекут, то больше продлеваться не будут», — пояснил осведомленный собеседник.

С начала года URA.RU подробно рассказывало, что у Кокшарова был конкурент. Сам он при этом говорил, что «все идет в соответствии с нормативными сроками». Позднее стало известно, что глава Минобра Валерий Фальков направил в регион письмо, в котором говорилось, что Кокшарова рекомендовано оставить в должности.

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Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, возглавляющий вуз последние 15 лет, покинет должность. По данным URA.RU, контракт с ним продлевать не будут. О том, что такая вероятность есть, агентство сообщило 14 апреля. В этот день ему продлили полномочия на посту ректора, но лишь в статусе исполняющего обязанности. «Когда они истекут, то больше продлеваться не будут», — пояснил осведомленный собеседник. С начала года URA.RU подробно рассказывало, что у Кокшарова был конкурент. Сам он при этом говорил, что «все идет в соответствии с нормативными сроками». Позднее стало известно, что глава Минобра Валерий Фальков направил в регион письмо, в котором говорилось, что Кокшарова рекомендовано оставить в должности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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