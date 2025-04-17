Ректор УрФУ Кокшаров покинет должность

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, возглавляющий вуз последние 15 лет, покинет должность. По данным URA.RU, контракт с ним продлевать не будут.
О том, что такая вероятность есть, агентство сообщило 14 апреля. В этот день ему продлили полномочия на посту ректора, но лишь в статусе исполняющего обязанности. «Когда они истекут, то больше продлеваться не будут», — пояснил осведомленный собеседник.
С начала года URA.RU подробно рассказывало, что у Кокшарова был конкурент. Сам он при этом говорил, что «все идет в соответствии с нормативными сроками». Позднее стало известно, что глава Минобра Валерий Фальков направил в регион письмо, в котором говорилось, что Кокшарова рекомендовано оставить в должности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!