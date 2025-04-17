Лукашенко нашел замену главе Союзного государства с РФ

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По решению Лукашенко, Сергей Глазьев станет новым госсекретарем СГ
По решению Лукашенко, Сергей Глазьев станет новым госсекретарем СГ Фото:

Сергей Глазьев станет новым государственным секретарем Союзного государства (СГ) России и Беларуси. На этом посту он сменит Дмитрия Мезенцева. Такое решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко.

«В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу, мы приняли такое решение о назначении вас (Сергея Глазьева, — прим. URA.RU) руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ. Думаю, что эффект будет хорошим», — пишет Belta.

Глазьев заверил белорусского лидера в своей готовности приложить максимальные усилия для того, чтобы основные идеи, лежащие в основе создания Союзного государства, развивались в соответствии с последними достижениями экономической науки.

Глазьев также подчеркнул необходимость создания равных условий для ведения бизнеса, обеспечения равноправия всех граждан, внедрения общих механизмов развития, расширения кооперативных связей и формирования конкурентоспособной экономики.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном Суде РФ. Информация об этом уже появилась на сайте официального опубликования правовых актов.

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Сергей Глазьев станет новым государственным секретарем Союзного государства (СГ) России и Беларуси. На этом посту он сменит Дмитрия Мезенцева. Такое решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко. «В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу, мы приняли такое решение о назначении вас (Сергея Глазьева, — прим. URA.RU) руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ. Думаю, что эффект будет хорошим», — пишет Belta. Глазьев заверил белорусского лидера в своей готовности приложить максимальные усилия для того, чтобы основные идеи, лежащие в основе создания Союзного государства, развивались в соответствии с последними достижениями экономической науки. Глазьев также подчеркнул необходимость создания равных условий для ведения бизнеса, обеспечения равноправия всех граждан, внедрения общих механизмов развития, расширения кооперативных связей и формирования конкурентоспособной экономики. Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном Суде РФ. Информация об этом уже появилась на сайте официального опубликования правовых актов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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