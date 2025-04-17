Лукашенко нашел замену главе Союзного государства с РФ

Сергей Глазьев станет новым государственным секретарем Союзного государства (СГ) России и Беларуси. На этом посту он сменит Дмитрия Мезенцева. Такое решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко.
«В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу, мы приняли такое решение о назначении вас (Сергея Глазьева, — прим. URA.RU) руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ. Думаю, что эффект будет хорошим», — пишет Belta.
Глазьев заверил белорусского лидера в своей готовности приложить максимальные усилия для того, чтобы основные идеи, лежащие в основе создания Союзного государства, развивались в соответствии с последними достижениями экономической науки.
Глазьев также подчеркнул необходимость создания равных условий для ведения бизнеса, обеспечения равноправия всех граждан, внедрения общих механизмов развития, расширения кооперативных связей и формирования конкурентоспособной экономики.
Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном Суде РФ. Информация об этом уже появилась на сайте официального опубликования правовых актов.
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