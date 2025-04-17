В Кремле назвали обязательное условие для окончания СВО

Песков: передача четырех регионов под контроль РФ не является предметом торга
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что новые регионы РФ не являются предметом для торга в контексте завершения СВО
Песков заявил, что новые регионы РФ не являются предметом для торга в контексте завершения СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Передача четырех регионов (Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области) под контроль Москвы не является предметом переговоров об окончании боевыхдействий, поскольку эти территории считаются неотъемлемой частью РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти регионы являются неотъемлемой частью РФ. Поэтому так вопрос ставить невозможно», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, является ли передача четырех регионов под контроль Москвы обязательным условием для окончания военных действий. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В своем выступлении он подчеркнул, что задачей операции не является оккупация украинских территорий.

В октябре того же года Путин официально подписал законы, согласно которым ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации. На текущий момент российские военные силы продолжают свое наступление в рамках указанной операции, освобождая населенные пункты и стремясь достичь целей, поставленных руководством страны.

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Передача четырех регионов (Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области) под контроль Москвы не является предметом переговоров об окончании боевыхдействий, поскольку эти территории считаются неотъемлемой частью РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Эти регионы являются неотъемлемой частью РФ. Поэтому так вопрос ставить невозможно», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, является ли передача четырех регионов под контроль Москвы обязательным условием для окончания военных действий. Его слова передает корреспондент URA.RU. В феврале 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В своем выступлении он подчеркнул, что задачей операции не является оккупация украинских территорий. В октябре того же года Путин официально подписал законы, согласно которым ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав Российской Федерации. На текущий момент российские военные силы продолжают свое наступление в рамках указанной операции, освобождая населенные пункты и стремясь достичь целей, поставленных руководством страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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