Bloomberg: западный бизнес раскапризничался из-за требований России

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Западные компании пока не спешат с возвращением в Россию, чтобы потом не пришлось снова спешно ее покидать, пишет Bloomberg
Западные компании пока не спешат с возвращением в Россию, чтобы потом не пришлось снова спешно ее покидать, пишет Bloomberg Фото:

Западные компании не готовы возвращаться на российский рынок до полного прекращения боевых действий на Украине и заключения мирного договора,, сообщает Bloomberg. Требования российских властей к западным бизнес-структурам вызывают осторожность у иностранных компаний, не желающих рисковать и снова столкнуться с необходимостью экстренного ухода.

«Западные компании не согласны с ценой возвращения в Россию. Соблазненные разговорами о сближении Вашингтона и Москвы, компании по-прежнему с опаской относятся к радикально изменившемуся российскому рынку», — пишет Bloomberg.

Глава консалтинговой компании Macro Advisory Крис Уифер подтверждает высокий интерес к ситуации на российском рынке, особенно после избрания Дональда Трампа президентом США. «К нам поступили десятки запросов на оценку ситуации, однако ни одна из компаний не хочет спешить с возвращением, чтобы потом не пришлось снова спешно покидать рынок и нести новые убытки», — отметил он.

По словам других экспертов, включая юристов, банкиров и аналитиков, интерес к российскому рынку сохраняется, но все планы пока остаются на уровне теоретических разработок. Реальных шагов для возвращения на рынок России предпринято не было, пишет американское издание.

Усилился разговор о возможности возвращения западных компаний на российский рынок в связи с переговорами между Россией и США. Так в страну намерен вернуться японский автомобильный бренд Mitsubishi, Samsung, Hyundai рассматривает возвращение на российский рынок, компания Kia и многие другие. Подробнее о том, какие компании могут вернуться в Россию, и с какими трудностями им придется столкнуться — в материале URA.RU.

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Западные компании не готовы возвращаться на российский рынок до полного прекращения боевых действий на Украине и заключения мирного договора,, сообщает Bloomberg. Требования российских властей к западным бизнес-структурам вызывают осторожность у иностранных компаний, не желающих рисковать и снова столкнуться с необходимостью экстренного ухода. «Западные компании не согласны с ценой возвращения в Россию. Соблазненные разговорами о сближении Вашингтона и Москвы, компании по-прежнему с опаской относятся к радикально изменившемуся российскому рынку», — пишет Bloomberg. Глава консалтинговой компании Macro Advisory Крис Уифер подтверждает высокий интерес к ситуации на российском рынке, особенно после избрания Дональда Трампа президентом США. «К нам поступили десятки запросов на оценку ситуации, однако ни одна из компаний не хочет спешить с возвращением, чтобы потом не пришлось снова спешно покидать рынок и нести новые убытки», — отметил он. По словам других экспертов, включая юристов, банкиров и аналитиков, интерес к российскому рынку сохраняется, но все планы пока остаются на уровне теоретических разработок. Реальных шагов для возвращения на рынок России предпринято не было, пишет американское издание. Усилился разговор о возможности возвращения западных компаний на российский рынок в связи с переговорами между Россией и США. Так в страну намерен вернуться японский автомобильный бренд Mitsubishi, Samsung, Hyundai рассматривает возвращение на российский рынок, компания Kia и многие другие. Подробнее о том, какие компании могут вернуться в Россию, и с какими трудностями им придется столкнуться — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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