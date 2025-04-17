Bloomberg: западный бизнес раскапризничался из-за требований России

Западные компании не готовы возвращаться на российский рынок до полного прекращения боевых действий на Украине и заключения мирного договора,, сообщает Bloomberg. Требования российских властей к западным бизнес-структурам вызывают осторожность у иностранных компаний, не желающих рисковать и снова столкнуться с необходимостью экстренного ухода.
«Западные компании не согласны с ценой возвращения в Россию. Соблазненные разговорами о сближении Вашингтона и Москвы, компании по-прежнему с опаской относятся к радикально изменившемуся российскому рынку», — пишет Bloomberg.
Глава консалтинговой компании Macro Advisory Крис Уифер подтверждает высокий интерес к ситуации на российском рынке, особенно после избрания Дональда Трампа президентом США. «К нам поступили десятки запросов на оценку ситуации, однако ни одна из компаний не хочет спешить с возвращением, чтобы потом не пришлось снова спешно покидать рынок и нести новые убытки», — отметил он.
По словам других экспертов, включая юристов, банкиров и аналитиков, интерес к российскому рынку сохраняется, но все планы пока остаются на уровне теоретических разработок. Реальных шагов для возвращения на рынок России предпринято не было, пишет американское издание.
Усилился разговор о возможности возвращения западных компаний на российский рынок в связи с переговорами между Россией и США. Так в страну намерен вернуться японский автомобильный бренд Mitsubishi, Samsung, Hyundai рассматривает возвращение на российский рынок, компания Kia и многие другие. Подробнее о том, какие компании могут вернуться в Россию, и с какими трудностями им придется столкнуться — в материале URA.RU.
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