Депутат Госдумы заявил о намерении идти против Паслера на выборы: инсайд URA.RU подтвердился

Эсеры поведут Андрея Кузнецова на выборы свердловского губернатора
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Андрей Кузнецов прокомментировал выдвижение на выборы
Андрей Кузнецов прокомментировал выдвижение на выборы Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Депутат Госдумы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия-За правду» Андрей Кузнецов, как и прогнозировало URA.RU, заявил о намерении выдвигаться на внеочередные выборы губернатора Свердловской области. Это произошло в эфире ОТВ.

«Не буду сейчас говорить, что я стал кандидатом, выборы не объявлены, это будет некорректно, но на уровне намерений — да, я намерен выдвигаться. Большая часть проблем, которые мы обсуждали, до сих пор остается актуальной. Выборы губернатора — хорошая площадка для того, чтобы снова обсудить пути их решения», — сказал Кузнецов в эфире ОТВ.

Голосование намечено на 14 сентября. Основным кандидатом будет Денис Паслер, 26 марта назначенный президентом РФ Владимиром Путиным на пост врио губернатора. Его выдвинет «Единая Россия».

Кузнецов участвовал и в губернаторских выборах 2022 года. Тогда он набрал 9,15%. С Паслером Кузнецов хорошо знаком по совместной работе в начале 2010-х. Когда Кузнецов был первым замглавы администрации свердловского губернатора в 2012—2013 годах, Паслер возглавлял областное правительство.

Ранее URA.RU назвало кандидата от «Новых людей». Им будет депутат заксобрания Рант Краев, который в преддверии выборов сменил фамилию.

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Депутат Госдумы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия-За правду» Андрей Кузнецов, как и прогнозировало URA.RU, заявил о намерении выдвигаться на внеочередные выборы губернатора Свердловской области. Это произошло в эфире ОТВ. «Не буду сейчас говорить, что я стал кандидатом, выборы не объявлены, это будет некорректно, но на уровне намерений — да, я намерен выдвигаться. Большая часть проблем, которые мы обсуждали, до сих пор остается актуальной. Выборы губернатора — хорошая площадка для того, чтобы снова обсудить пути их решения», — сказал Кузнецов в эфире ОТВ. Голосование намечено на 14 сентября. Основным кандидатом будет Денис Паслер, 26 марта назначенный президентом РФ Владимиром Путиным на пост врио губернатора. Его выдвинет «Единая Россия». Кузнецов участвовал и в губернаторских выборах 2022 года. Тогда он набрал 9,15%. С Паслером Кузнецов хорошо знаком по совместной работе в начале 2010-х. Когда Кузнецов был первым замглавы администрации свердловского губернатора в 2012—2013 годах, Паслер возглавлял областное правительство. Ранее URA.RU назвало кандидата от «Новых людей». Им будет депутат заксобрания Рант Краев, который в преддверии выборов сменил фамилию.
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