Ректор УрФУ Кокшаров покинет пост к июню

Полномочия ректора УрФУ Виктора Кокшарова, который сейчас находится в статусе исполняющего обязанности, истекут к июню. После этого он покинет должность, поделился источник URA.RU.
Как ранее сообщало агентство, Кокшарову уже подобрали новую — президента УрФУ. О том, что у него есть конкурент, URA.RU подробно рассказывало с начала года. Сам Кокшаров при этом говорил, что «все идет в соответствии с нормативными сроками». Позднее стало известно, что глава Минобра Валерий Фальков направил в регион письмо, в котором говорилось, что Кокшарова рекомендовано оставить в должности. 14 апреля контракт Кокшарову продлили, но лишь в статусе ио. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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