Ректор УрФУ Кокшаров покинет пост к июню

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктору Кокшарову в вузе уже подобрали новую должность - президента
Виктору Кокшарову в вузе уже подобрали новую должность - президента Фото:

Полномочия ректора УрФУ Виктора Кокшарова, который сейчас находится в статусе исполняющего обязанности, истекут к июню. После этого он покинет должность, поделился источник URA.RU.

Как ранее сообщало агентство, Кокшарову уже подобрали новую — президента УрФУ. О том, что у него есть конкурент, URA.RU подробно рассказывало с начала года. Сам Кокшаров при этом говорил, что «все идет в соответствии с нормативными сроками». Позднее стало известно, что глава Минобра Валерий Фальков направил в регион письмо, в котором говорилось, что Кокшарова рекомендовано оставить в должности. 14 апреля контракт Кокшарову продлили, но лишь в статусе ио. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочия ректора УрФУ Виктора Кокшарова, который сейчас находится в статусе исполняющего обязанности, истекут к июню. После этого он покинет должность, поделился источник URA.RU. Как ранее сообщало агентство, Кокшарову уже подобрали новую — президента УрФУ. О том, что у него есть конкурент, URA.RU подробно рассказывало с начала года. Сам Кокшаров при этом говорил, что «все идет в соответствии с нормативными сроками». Позднее стало известно, что глава Минобра Валерий Фальков направил в регион письмо, в котором говорилось, что Кокшарова рекомендовано оставить в должности. 14 апреля контракт Кокшарову продлили, но лишь в статусе ио. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...