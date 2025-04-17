Источник: спецслужбы оперативно задержали студентов, устроивших поджог локомотива в Тюмени

Спецслужбы оперативно задержали студентов, устроивших поджог локомотива в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие произошло 16 апреля
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В Тюмени диверсанты совершили поджог на железной дороге

В Тюмени сотрудники ФСБ быстро приехали на станцию Войновка, где группа студентов пыталась поджечь электровоз, и задержали диверсантов. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня утром довели, что был произведен теракт на станции. Это сделали молодые люди, их сразу задержали. Сотрудники ФСБ моментально приехали, быстро скрутили ребят и увезли», — рассказал инсайдер.

Четыре студента пытались поджечь локомотив на станции Войновка в Тюмени. Инцидент произошел 16 апреля, в результате происшествия один из диверсантов загорелся. За поджог студентам обещали вознаграждение. В момент поджога электровоз находился без бригады.

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В Тюмени сотрудники ФСБ быстро приехали на станцию Войновка, где группа студентов пыталась поджечь электровоз, и задержали диверсантов. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сегодня утром довели, что был произведен теракт на станции. Это сделали молодые люди, их сразу задержали. Сотрудники ФСБ моментально приехали, быстро скрутили ребят и увезли», — рассказал инсайдер. Четыре студента пытались поджечь локомотив на станции Войновка в Тюмени. Инцидент произошел 16 апреля, в результате происшествия один из диверсантов загорелся. За поджог студентам обещали вознаграждение. В момент поджога электровоз находился без бригады.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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