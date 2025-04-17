Источник: студентам, пытавшимся поджечь локомотив в Тюмени, пообещали 20 тысяч рублей

Студентам, пытавшимся поджечь локомотив в Тюмени, пообещали 20 тысяч рублей
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© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты должны были получить вознаграждение за поджог
Студенты должны были получить вознаграждение за поджог Фото:
новость из сюжета
В Тюмени диверсанты совершили поджог на железной дороге

В Тюмени студентам, которые пытались поджечь локомотив на станции Войновка, кураторы пообещали заплатить по 20 тысяч рублей за происшествие. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Студентам пообещали заплатить за поджог по 20 тысяч рублей. Это было их задание от кураторов», — рассказал инсайдер.

Инцидент произошел 16 апреля. Четыре студента попытались поджечь электровоз на станции Войновка. Однако в результате происшествия один из диверсантов загорелся, его пришлось спасать сотрудникам РЖД. Пострадавший локомотив отправили на экспертизу. Как ранее сообщал telegram-канал SHOT, возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Так как преступление было совершено группой лиц, студентам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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В Тюмени студентам, которые пытались поджечь локомотив на станции Войновка, кураторы пообещали заплатить по 20 тысяч рублей за происшествие. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Студентам пообещали заплатить за поджог по 20 тысяч рублей. Это было их задание от кураторов», — рассказал инсайдер. Инцидент произошел 16 апреля. Четыре студента попытались поджечь электровоз на станции Войновка. Однако в результате происшествия один из диверсантов загорелся, его пришлось спасать сотрудникам РЖД. Пострадавший локомотив отправили на экспертизу. Как ранее сообщал telegram-канал SHOT, возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Так как преступление было совершено группой лиц, студентам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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