Источник: студентам, пытавшимся поджечь локомотив в Тюмени, пообещали 20 тысяч рублей

В Тюмени студентам, которые пытались поджечь локомотив на станции Войновка, кураторы пообещали заплатить по 20 тысяч рублей за происшествие. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Студентам пообещали заплатить за поджог по 20 тысяч рублей. Это было их задание от кураторов», — рассказал инсайдер.
Инцидент произошел 16 апреля. Четыре студента попытались поджечь электровоз на станции Войновка. Однако в результате происшествия один из диверсантов загорелся, его пришлось спасать сотрудникам РЖД. Пострадавший локомотив отправили на экспертизу. Как ранее сообщал telegram-канал SHOT, возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Так как преступление было совершено группой лиц, студентам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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