Бастрыкин взял на контроль дело тюменки, которой стало плохо из-за ошибки врачей

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Выяснилось, что тюменке с ошибками оказали медицинскую помощь
Выяснилось, что тюменке с ошибками оказали медицинскую помощь Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по делу тюменки, состояние которой ухудшилось после операции. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«В Тюмени у роженицы в послеоперационном периоде поднялась температура и воспалился шов. В течение нескольких дней жалобы пациентки игнорировались, что привело к ухудшению состояния здоровья. <...> Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — указано в сообщении инфоцентра.

Женщину экстренно перевели в другое медучреждение. Выяснилось, что тюменке с ошибками оказали медицинскую помощь.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по делу тюменки, состояние которой ухудшилось после операции. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «В Тюмени у роженицы в послеоперационном периоде поднялась температура и воспалился шов. В течение нескольких дней жалобы пациентки игнорировались, что привело к ухудшению состояния здоровья. <...> Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — указано в сообщении инфоцентра. Женщину экстренно перевели в другое медучреждение. Выяснилось, что тюменке с ошибками оказали медицинскую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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