Бастрыкин взял на контроль дело тюменки, которой стало плохо из-за ошибки врачей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по делу тюменки, состояние которой ухудшилось после операции. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
«В Тюмени у роженицы в послеоперационном периоде поднялась температура и воспалился шов. В течение нескольких дней жалобы пациентки игнорировались, что привело к ухудшению состояния здоровья. <...> Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — указано в сообщении инфоцентра.
Женщину экстренно перевели в другое медучреждение. Выяснилось, что тюменке с ошибками оказали медицинскую помощь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!