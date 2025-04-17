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22:30
Зеленский: советник Трампа встал на сторону Путина
22:27
Родила сына Табакову и крутила романы с миллионерами: как живет Екатерина Семенова
22:14
Затянувшийся конфликт с властями ЯНАО стоил политической карьеры депутату-бизнесмену
Возвращение блудного, или как Россия об IKEA забывала — мебельная компания создала в РФ товарный знак
22:13
Глава узбекской диаспоры Москвы призвал к экспансии в РФ
22:10
В Кургане директор «Курганстальмоста» Парышев заявился на праймериз
22:04
Верность трем женщинам и Трус вместо Гамлета: жизнь и судьба Георгия Вицина
«Сигма бой» покорила польские чарты: что известно о популярном хите и скандале вокруг него
22:03
Пасха 2025: 10 лучших рецептов куличей, которые точно получатся
22:00
Поздний успех и любовь длиной в полвека: Светлане Немоляевой — 88
21:56
Над Астраханской областью сбит БПЛА
В России создали уникальный препарат от рака: разработчик раскрыл URA.RU, как он работает
21:50
ВСУ атаковали Энергодар
21:43
Свердловский депутат заявил, что его побил мэр: версии конфликта
21:38
Зеленский рассказал, сколько систем Patriot может себе позволить
Путин объединился с богатейшей страной Ближнего Востока
21:30
В районе ХМАО анонсировали церковные службы на Пасху. Список
21:26
Глава офиса Зеленского раскрыл подробности переговоров в Париже
21:25
Ущерб от коров и дипфейк военного комиссара ЯНАО: события дня в округе
Соперничал с Путиным и был его советником: что известно о новом главе Союзного государства Глазьеве
21:20
Что известно о попытке поджога локомотива на станции Войновка в Тюмени
1
21:17
В тюменской облдуме потеряли фракцию эсеров
21:10
Песков: собаки, подаренные Путину Ким Чен Ыном, чувствуют себя прекрасно
В России разрешили деятельность движения «Талибан»: кто они такие и почему сняли запрет
21:10
Акционеры тюменского завода вошли в топ российских миллиардеров Forbes
21:03
The Economist: Трамп хочет закончить конфликт на Украине к концу апреля
21:03
Экс-замглавы Курской области арестовали по делу о мошенничестве
Российский депутат работал на Украине: как он оказался на вражеской стороне и поддерживает ли ВСУ
21:02
Фуд-контент, огороды и спорт: кто из политиков ХМАО стал настоящим блогером
1
21:00
Губернатор Тюменской области Моор встретился с лидером СРЗП Мироновым. Фото
21:00
РФ хочет обсудить с ООН запрет на удары по энергообъектам без участия Украины
1
ВСУ подорвали строения в горнальском монастыре и бежали в сторону Сум: карта СВО 17 апреля
20:56
Депутат заксо ЯНАО завершает карьеру из-за конфликта с окружными властями
20:55
Путин назначил новых судей в ХМАО
20:54
Иммунолог назвала симптомы болезни, которая может лишить человека физической активности
В Кремле назвали условие для завершения СВО и анонсировали переговоры 9 мая: главные заявления Пескова
20:48
Где рядом с Пермью дешевле всего купить участок под дачу
20:46
В Краснокамске члены молодежной ОПГ поплатились за сбыт наркотиков
20:45
Новая велодорожка и стадион в честь погибшего экс-мэра: главное за 17 апреля в Кургане
1
Сотни уральцев ежегодно страдают от укусов клещей
20:45
«Попробуй отгадать»: единороссы запутывают оппозицию на челябинских выборах
20:41
Десятки ветеранов лично обратились с жалобами к замгенпрокурора РФ Зайцеву
20:41
Сумма грантов губернатора в Челябинской области выросла до 320 миллионов рублей
Замначальнику Генштаба ВС РФ Вадиму Шамарину вынесли приговор: биография генерала и подробности его дела
20:34
Челябинец, кинувший петарду в маму с коляской, оказался подростком
20:20
Расширяет бизнес-империю: чем известен миллиардер и владелец крупнейших ТЦ из ХМАО
1
20:18
Под Екатеринбургом полностью закроют федеральную трассу
Дроны ВСУ атаковали территорию рядом с ЗАЭС и вновь обрушились на Шую: карта атак БПЛА
20:16
Ведущая скандального шоу станет гостьей молодежного медиафорума на Ямале. Видео
20:13
Путин принял главу МИД Ирана
20:07
El Pais: страны ЕС хотят разместить на своей территории ядерное оружие
Две страны НАТО хотят перекрыть России Черное море
20:05
Пермский губернатор Махонин начал предвыборную кампанию на юге Прикамья
19:56
Власти предупредили о перекрытии движения на двух улицах в Перми. Схема
19:48
В Екатеринбурге иностранцы устроили громкую свадьбу со стрельбой. Видео
1
«Никаких деловых отношений с Россией»: что известно о возвращении Bosch и обвинении в дискриминации россиян
19:47
В Тюмени уволят тысячи депутатов и сотни мэров: зачем региону муниципальная реформа
19:45
Костин: ЦБ сохранит ключевую ставку 21%
1
19:45
Дорожники угрожают санкциями строителям второго моста через Обь в ХМАО за срыв контракта
1
В регионах появится новый вид транспорта, как в Москве
19:40
Путин наградил руководителя Россельхознадзора по Тюменской области Палевича
19:40
IKEA зарегистрировала новый товарный знак в РФ
6
19:35
Суд забрал у курганца китайский автомобиль, за который он еще не выплатил кредит
Фигуристка Жилина обвинила экс-тренера академии Плющенко в домогательствах: Тарасова и Роднина не промолчали
19:34
Цирковой артист из Москвы трагически погиб в зоне СВО
2
19:30
Из-за ошибки мэрии Тобольска в городе оказалось больше бедных горожан
19:28
МИД РФ протестует против военных учений Японии у границ России
В Шуе гремят взрывы, объявлена опасность атаки БПЛА: ВСУ атакуют город в Ивановской области второй день подряд
19:28
От славы до жестоких расправ: темные тайны «Дома-2», трагические судьбы экс-участников проекта
19:20
В Пермском крае мэр отправил своих замов к дому, в котором сгорели люди
19:18
Жители Тюмени массово жалуются на мусор после таяния снегов
Лидер Coldplay и Жан-Клод ван Дамм хотят приехать в Россию: кто еще из мировых звезд наплевал на «изоляцию»
19:18
В ЯНАО неизвестные распространяют дипфейк военного комиссара ЯНАО Торовина. Скрин
19:13
ЦБ поймал ряд банков на обмане клиентов с оформлением микрозаймов
19:12
Сколько денег на руки получит бортмеханик из ХМАО, ставший миллионером в лотерее
19:10
Аналитики рассказали, как определить место проживания человека по его любимому виду кофе
19:10
Мэрия Кургана ищет запасного секретаря для главы города, которого пока нет
1
19:08
«Раздражают дети и мамаши-кукушки»: стюардесса ямальской авиакомпании поделилась впечатлениями о работе. Скрин
19:08
Губернатор Текслер: на ремонт ЖКХ Челябинской области выделено 13 млрд рублей
1
19:08
Человек из команды Якушева, продвигал «Упырей»: что известно о Гурарии, которому прочат пост замглавы ЯНАО
1
19:04
В Тюмени перекроют трассу на Екатеринбург
19:02
Непримиримый борец с преступностью: чем известен экс-замначальника теменного УБОП, находящийся в коме
18:57
Чехия полностью отказалась от российской нефти
1
18:56
Бастрыкин взял на контроль дело тюменки, которой стало плохо из-за ошибки врачей
18:53
Путин наградил пермячку за трудовые успехи
18:49
Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам на Украине
18:47
Сотрудник «Сургутнефтегаза» пожаловался в инспекцию на компанию, оставившую его без части зарплаты
18:45
Курганские политики в мире «Игры престолов»: ИИ определил, какими бы они были персонажами в сериале. Фото
18:42
Сорвавшийся от мощного ветра забор едва не убил екатеринбуржца. Видео
18:34
Пермские следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек во время пожара в частном доме. Фото
18:30
Курганский студент продал карту мошенникам, которые провели 35 млн рублей: что ему грозит
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18:29
В Свердловской области взлетели цены на мясо. Инфографика
18:28
Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством»
18:26
Пермский губернатор взял на работу бывшего коллегу из ФАС
18:21
Восьмерых миллиардеров с Урала признали самыми богатыми в России
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18:20
Путин посмертно наградил военкоров орденами Мужества
18:20
Источник: студентам, пытавшимся поджечь локомотив в Тюмени, пообещали 20 тысяч рублей
18:18
Спикер гордумы Челябинска Буяков стал участником парламентских праймериз ЕР
18:17
Врип города Кургана Науменко рассказал о подготовке ко Дню Победы
1
18:15
Квартиры в новостройках вдвое дороже вторичного жилья в Челябинске
18:15
Профайл нового гендиректора правительственного актива Кургана Шальнева, переехавшего из Тюмени
18:14
В пермском заповеднике горностай занял дом смотрителя. Фото
18:14
Путин наградил Татьяну Буланову
4
18:13
Эксперт рассказал о новом виде льготной ипотеки в России
1
18:13
В Нижневартовске полсотни автобусов украсили ко Дню Победы. Видео
18:12
В ХМАО врачи удалили гигантскую опухоль у девушки
18:12
Пасха 2025: где искать богослужения и крестный ход в Екатеринбурге
18:11
Бакальчук лишился доли в Wildberries
6
18:10
Мэрия Кургана раскрыла, когда начнут ездить автобусы до дач
18:09
Профайл Елены Зыряновой: как складывалась карьера экс-чиновницы, которая ушла из руководства пермского ЗС
18:06
В Петербурге арестован мужчина, угрожавший пистолетом несовершеннолетней. Видео
18:04
Челябинского хоккеиста Панарина обвиняли в сексуальном насилии
18:02
Русская песня стала хитом чартов в Польше
2
17:59
Главу Чесменского района Жморщук не уволят до осени
17:58
Курганские власти рассказали о новой программе поддержки бойцов СВО
17:58
Из аппарата губернатора в мэрию Тюмени и обратно: что известно об Артеме Дяченко
17:54
Врач предостерег жителей ХМАО о вредном пасхальном тренде
17:53
Депутаты официально уволили осужденного главу Катав-Ивановского района
17:53
Глава Роспотребнадзора назвал ситуацию с сальмонеллезом в Пермском крае неблагополучной
17:50
Санкт-Петербург на три дня станет Ленинградом
17:50
Локомотив, который пытались поджечь тюменские студенты, спрятали в депо
17:49
Груз-200 застрял в горах: что известно о мегапробке на челябинской трассе М-5 «Урал»
17:48
Захарова жестко пригрозила Германии по поводу поддержки Украины
17:43
Российских спортсменов допустят до Всемирной универсиады при одном условии
17:40
Мэр Челябинска Лошкин выдвинулся на выборы в заксобрание области
17:38
Ректор УрФУ Кокшаров покинет пост к июню
2
17:38
«Талибан» разрешили в России
2
17:34
ДТП в курганском округе: велосипедист-подросток попал в больницу с травмами. Фото
17:30
В Челябинской области создали почти 3000 новых мест в детсадах
17:30
Baza: боевик ИГИЛ планировал теракт на концерте Павла Воли
17:30
Попадают в «яблочко» и обожают «тренажерку»: спортхобби пермских политиков
17:29
Скупают куличи коробками: как екатеринбуржцы готовятся к Пасхе. Фото, видео
17:26
Свыше шести тысяч свердловчан решили вопросы ЖКХ благодаря выездным специалистам
17:24
Житель ЯНАО попался на оправдании терроризма и разжигании вражды
17:23
В РЖД подтвердили попытку поджога локомотива на ж/д станции в Тюмени
17:20
WP: боец ВСУ подтвердил награждение солдат при ударе по Сумам
17:19
Курганский депздрав вспомнил легендарного врача, прославившегося в Великую Отечественную войну. Фото
1
17:15
Курганские студенты массово продают банковские карты мошенникам
3
17:14
Летом в Пермском крае ожидается сложная обстановка с лесными пожарами
17:11
Звезду «Дома 2» зарезали в Москве, он скончался
17:10
Участник «Времени героев» Погодин занял высокий пост на авиационном заводе
17:06
Пасха 2025: когда отмечают в этом году и что всем нужно знать о празднике
17:00
Тренд на «волосатый» шоколад добрался до ХМАО. Фото
2
16:59
В Тюмени хотят установить второе колесо обозрения. Фото
1
16:58
Захарова раскрыла, кто виноват в ударе по Сумам
16:58
Начальница почты в Пермском крае обчистила кассу на полмиллиона рублей
16:51
Депутат Госдумы заявил о намерении идти против Паслера на выборы: инсайд URA.RU подтвердился
16:50
Курган богат талантами: юные театралы завоевали Гран-при регионального конкурса. Фото
4
16:46
Пенсионер из Башкирии, получавший выплаты фальшивыми купюрами, умер от инсульта
5
16:44
СК России обратил внимание на нарушение прав семьи с ребенком-инвалидом в Ноябрьске
16:42
В Сургуте поженятся более полсотни пар в особую дату
16:40
Спикер челябинского парламента Гербер намерен баллотироваться на новый срок
16:40
В Челябинске расселят 33 аварийных дома
1
16:40
Экс-директор «Курганфармации» получил новую, но менее статусную должность. Эксклюзив
16:39
Лазер помог челябинцам сделать прочней двигатель внутреннего сгорания
16:38
Мэрия Перми требует от владельца Центрального рынка снести здание кафе
16:33
Кадыров принял участие в переговорах Путина и эмира Катара
16:33
Легендарный музыкальный фестиваль впервые пройдет в Екатеринбурге
16:25
В Кургане отремонтируют 18 километров дорог. Видео
5
16:25
Известный пермский завод по производству стройматериалов резко сократил выручку
16:20
Из Москвы в ХМАО запускают новые авиарейсы
16:20
Жительница Кургана, купившая фейковые духи на маркетплейсе, смогла вернуть деньги
16:19
Комтранс сообщил, когда откроется станция метро «Удельная» в Петербурге
16:16
В Челябинске отдали под суд водителя трамвая, влетевшего в пешеходов
1
16:15
Эмир Катара высоко оценил отношения с Россией
16:13
Экс-чиновник, пойманный на взятке на стройке Минобороны, вышел из свердловской колонии
16:10
«С ведрами приходят»: екатеринбуржцы выстроились в очереди за яйцами к Пасхе. Фото
1
16:09
Якушев вручил партбилеты «Единой России» сотрудникам предприятия «Фармасинтез». Фото
16:09
Курганцы выбирают будущее: стартует онлайн голосование за дизайн-проекты городских территорий. Скрин
1
16:06
Путин раскрыл единственно возможный путь к миру между Палестиной и Израилем
1
16:06
Замначальника Упрдор «Южный Урал»: постараемся сократить пробку на трассе M-5. Видео
16:05
Помощник полпреда Жоги переезжает на Ямал после неудачной попытки возглавить УрФУ. Инсайд
16:03
В Петербурге за неделю было зафиксировано 47 случаев укусов клещей
16:03
В Перми школьник сбежал с урока, спрыгнув со второго этажа
16:00
Осужденный генерал Шамарин попросился на СВО
16:00
Le Monde: Европа не может решить разногласий по поводу помощи Украине
16:00
Новых фигурантов дела в челябинском миндоре этапируют в Москву
16:00
Бывший актив курганского экс-губернатора Кокорина в два раза сократил доходы
15:58
В деле директора челябинского МУП «Коммет» Кочнева появился новый эпизод
15:56
SHOT: в Тюмени диверсант пытался поджечь локомотив и сам загорелся
15:56
В Челябинске сорвался 5-миллиардный тендер на строительство линий метротрама
4
15:52
На всех электросамокатах в Екатеринбурге снизили максимальную скорость
2
15:51
В ХМАО назвали самый популярный вид кулича к Пасхе
15:51
Путин назначил Фрадкова главой Российского института стратегических исследований
15:51
Пермская газета обжалует решение суда о расторжении госконтрактов на 31 млн рублей
15:44
В Тюменской области продлили сроки отбора на проект «Боевой кадровый резерв»
15:41
Стадион на курганской «Рублевке» назовут в честь экс-главы Александра Носкова
4
15:41
Помощник уральского полпреда Гурарий не сработался с Жогой. Инсайд
15:40
FT: в Британии испытали микроволновое оружие против беспилотников
1
15:39
Волонтер Чилимская в свой день рождения вывела челябинцев на субботник
15:38
Срывается благоустройство парка за федеральные деньги в Екатеринбурге
15:36
ВС РФ освободили Преображенку в ДНР
15:32
Суд изучит финансы тюменской компании, задолжавшей десятки миллионов крымскому партнеру
15:31
Шадаев захотел заменить чиновников искусственным интеллектом
15:31
Bloomberg: западный бизнес раскапризничался из-за требований России
15:26
Узбекистан сделал шаг против России
15:24
Новые пляжи появятся в 11 городах и районах Челябинской области
15:20
Кинолог рассказал, как перевоспитать непослушную собаку
15:20
В ХМАО выставили на торги квартиру-дворец за 20 миллионов. Фото
1
15:19
Украина 10 раз атаковала российские энергообъекты за сутки
15:19
Кто такой Дмитрий Мезенцев, которого Путин назначил представителем президента в Конституционном Суде РФ
15:16
На пост ректора УрФУ претендуют два человека
15:15
Главврачу больницы Сургута, где пожаловались на аборты без анестезии, устроили ревизию
2
15:13
Экс-главу МЧС Крыма отправили в колонию за взятки в 1,5 миллиона рублей
1
15:13
Челябинцы провели горнолыжный сезон на Красной поляне и в Шерегеше
15:10
Бывшие «вагнеровцы» пошутили про Курскую область
15:00
The Economist объяснил, к какой катастрофе привела монополия власти Зеленского
15:00
Экс-чиновник Тюмени, возглавивший актив курганских властей, раскрыл планы по развитию бизнеса. Эксклюзив
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14:59
В петербургском Пулково женщина пыталась улететь за границу с чужим паспортом
14:56
Курган богат талантами: спортсмен взял первое место на Первенстве России и получил деньги. Фото
14:55
Генерала Шамарина приговорили к 7 годам строгого режима
14:54
Экс-чиновника Минобороны приговорили к 7 годам строгого режима
1
14:51
Жители пригорода Перми остались без света из-за тракториста
14:51
Роспотребнадзор сообщил лидеру тюменской КПРФ о заражении карасей, которых она дегустировала
14:50
Песков: глава МИД Ирана передаст Путину особое послание
14:49
В Петербурге сталинист получил срок за сравнение России с нацистской Германией. Фото
14:48
Власти ХМАО вступились за незаконно уволенного ветерана СВО
14:47
Увольняется мэр, давший показания на свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова. Фото
14:43
Reuters узнал, как Асаду удалось вывезти полмиллиона долларов из Сирии
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14:42
Спикер пермского заксобрания Сухих будет жестко наказывать депутатов за прогулы. Видео
1
14:41
В Кремле назвали обязательное условие для окончания СВО
14:40
Скорость всех прокатных электросамокатов в России ограничили до 20 км/ч
4
14:40
В Кремле прокомментировали смену секретаря Союзного государства
14:40
В Кремле рассказали, что будут делать иностранные делегации 9 мая в России
14:40
Песков рассказал, чего в России ждут от переговоров США и Украины
14:35
Скандал в школе Кургана из-за чата учеников: что делать учителям, чтобы не нарушить закон. Инфографика
4
14:34
Пермячка не смогла отменить штраф за оскорбление мирового судьи
14:30
Западная техника впервые проедет на параде Победы в Верхней Пышме
14:28
Чаще давать взятки стали жители Тюменской области в 2024 году
14:27
Энергетики выводят из эксплуатации тепловые сети в частном секторе Тюмени
3
14:27
Спортивная академия Игоря Алтушкина признана лучшей в России. Фото
7
14:26
Когда в Тюмени отключат отопление
14:26
Минцифры откажется от хранения данных на «Госуслугах»
2
14:26
H&M не может уйти из России
2
14:22
В курганскую больницу поступило оборудование, которое способствует улучшению сна. Фото
8
14:20
«Обсудить европейские гробы»: Медведев объяснил поездку украинской делегации в Париж
14:20
Токаев уволил посла Казахстана на Украине
14:18
В Перми пассажир с наркотиками в кармане пытался убежать от гаишников. Видео
14:17
Российский депутат четыре года работал с Украины через VPN
2
14:16
УК Челябинска выступили за дифференциацию тарифов ЖКХ
3
14:15
РФ и Киргизия решили судьбу мигрантов после международного скандала в бане
2
14:15
Лукашенко нашел замену главе Союзного государства с РФ
3
14:15
В Кургане ожидается похолодание с ночными заморозками и снегом
14:12
Штормовой ветер и гроза: в Тюмени резко испортится погода
14:12
Челябинские бизнесмены выше поднялись в рейтинге долларовых миллиардеров Forbes
14:10
Фестиваль электронной музыки EFEST в Перми вернется к формату open air
14:09
Из военного плена на Родину вернулись 18 тюменцев
14:07
Врачи ХМАО раскрыли причины снижения рождаемости в регионе
2
14:03
В Верхней Пышме определились, когда установят стелу «Город трудовой доблести»
1
14:02
Эрмитаж временно закрыт из-за угрозы безопасности. Видео
14:01
Снег начнется в Челябинской области через несколько часов
14:01
Hill оценило вероятность появления миротворцев на Украине
14:00
Одна девушка на 12 станков: как курганцы, не жалея себя, перевыполняли планы ради Победы
1
13:59
Специальная военная операция стала самой частой темой обращения к омбудсмену ЯНАО в 2024 году
13:57
В России поменяют правила лотереи «Мечталлион», чтобы повысить шансы стать миллионером
3
13:57
Проблемы со справками о несудимости возникли у участников праймериз в Челябинске
13:57
Рейс из Египта в Тюмень задержали на четыре часа
13:55
FT: Китай намерен пойти на сближение с ЕС из-за торговой войны
1
13:49
Свердловский актер выпал из окна и разбился насмерть, он оставил записку. Фото
2
13:45
«За три дня поймали 444 мигранта»: челябинские силовики продолжают отлов нелегалов. Видео
3
13:45
В Кургане на улице Коли Мяготина сделают велодорожку
4
13:44
Стали известны подробности взрыва в Люберцах. Видео
13:41
В Тобольске на людей рухнуло дерево. Фото
13:40
Пермская актриса Мазунина снялась в новом сериале о жизни блогеров в деревне
13:40
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