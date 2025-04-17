В Тюмени в Заречном районе произошло серьезное ДТП. Видео

В Тюмени по улице Щербакова машина вылетела на тротуар и опрокинулась
© Служба новостей «URA.RU»
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После столкновения машина вылетела на тротуар и перевернулась (архивное фото)
После столкновения машина вылетела на тротуар и перевернулась (архивное фото) Фото:

В Тюмени в Заречном районе по улице Щербакова произошла серьезная авария. В результате столкновения двух автомобилей одна из машин вылетела на тротуар и опрокинулась, сообщили в telegram-канале «Новости Тюмени — 72.RU».

«На Щербакова — жесткое ДТП. Автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся после столкновения с другой машиной. Видео с места аварии прислала наша подписчица», — сказано в сообщении.

По данным подписчицы, столкновение произошло на пересечении улиц Велижанская и Щербакова. Возле остановки образовалась пробка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Тюмени. На момент публикации ответ не поступил.

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В Тюмени в Заречном районе по улице Щербакова произошла серьезная авария. В результате столкновения двух автомобилей одна из машин вылетела на тротуар и опрокинулась, сообщили в telegram-канале «Новости Тюмени — 72.RU». «На Щербакова — жесткое ДТП. Автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся после столкновения с другой машиной. Видео с места аварии прислала наша подписчица», — сказано в сообщении. По данным подписчицы, столкновение произошло на пересечении улиц Велижанская и Щербакова. Возле остановки образовалась пробка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Тюмени. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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