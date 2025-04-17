В Тюмени в Заречном районе по улице Щербакова произошла серьезная авария. В результате столкновения двух автомобилей одна из машин вылетела на тротуар и опрокинулась, сообщили в telegram-канале «Новости Тюмени — 72.RU».
«На Щербакова — жесткое ДТП. Автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся после столкновения с другой машиной. Видео с места аварии прислала наша подписчица», — сказано в сообщении.
По данным подписчицы, столкновение произошло на пересечении улиц Велижанская и Щербакова. Возле остановки образовалась пробка.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Тюмени. На момент публикации ответ не поступил.
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