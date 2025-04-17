Трамп объявил, что ожидает ответа России по поводу прекращения огня

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Трамп будет ждать ответа от Москвы по поводу прекращения огня на этой неделе
Трамп будет ждать ответа от Москвы по поводу прекращения огня на этой неделе Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия в ближайшее время должна дать ответ по поводу прекращения огня на Украине. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«Мы скоро услышим от них. На этой неделе, на самом деле», — сказал американский лидер. Его выступление транслировал Белый дом в соцсети X.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что между Москвой и Киевом ведутся активные переговоры о полном прекращении огня и разделе территорий, а на отдельных участках фронта уже достигнуто перемирие. В ходе переговоров в Эр-Рияде Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, однако Россия ожидала выполнения своих условий. Подробнее о них — в материале URA.RU.

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Россия в ближайшее время должна дать ответ по поводу прекращения огня на Украине. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. «Мы скоро услышим от них. На этой неделе, на самом деле», — сказал американский лидер. Его выступление транслировал Белый дом в соцсети X. Ранее Дональд Трамп заявлял, что между Москвой и Киевом ведутся активные переговоры о полном прекращении огня и разделе территорий, а на отдельных участках фронта уже достигнуто перемирие. В ходе переговоров в Эр-Рияде Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, однако Россия ожидала выполнения своих условий. Подробнее о них — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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