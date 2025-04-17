США пообещали реальные результаты в вопросе окончания СВО

США намерены найти реальные и практические решения для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсетях.
«Прибыл в Париж с одной целью: найти реальные, практические решения для прекращения российско-украинского конфликта. Наша главная цель — выполнить цель президента и остановить ненужное кровопролитие», — написал Рубио в соцсети Х.
В это же время украинские чиновники во Франции обсуждают возможность объявления перемирия с Россией 20 апреля. Ранее, в ходе переговоров со спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, Рубио заявил, что в Штатах хотят видеть реальный прогресс по решению украинского конфликта.
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