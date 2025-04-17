17 апреля 2025

Трамп не смог промолчать после вопроса о Зеленском

Трамп пожурил Зеленского за отсутствие ума и плохую работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп признался, что не в восторге от действий Зеленского
Трамп признался, что не в восторге от действий Зеленского Фото:

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами не смог сдержать негативных оценок правления президента Украины Владимира Зеленского. Трансляцию его выступления вела пресс-служба Белого дома в соцсети X.

«Если ты умный, ты не ввязываешься в войны. Он работал не лучшим образом» — заявил Трамп, комментируя деятельность Зеленского.  

Трамп подчеркнул, что не поддерживает украинского лидера. И при этом он не возлагает на Зеленского ответственность за конфликт. 

Ранее президент США заявил, что между Москвой и Киевом ведутся переговоры о полном прекращении огня и разделе территорий. И РФ скоро даст ответ по поводу прекращения конфликта на Украине.

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Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами не смог сдержать негативных оценок правления президента Украины Владимира Зеленского. Трансляцию его выступления вела пресс-служба Белого дома в соцсети X. «Если ты умный, ты не ввязываешься в войны. Он работал не лучшим образом» — заявил Трамп, комментируя деятельность Зеленского.   Трамп подчеркнул, что не поддерживает украинского лидера. И при этом он не возлагает на Зеленского ответственность за конфликт.  Ранее президент США заявил, что между Москвой и Киевом ведутся переговоры о полном прекращении огня и разделе территорий. И РФ скоро даст ответ по поводу прекращения конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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