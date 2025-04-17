Трамп не смог промолчать после вопроса о Зеленском

Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами не смог сдержать негативных оценок правления президента Украины Владимира Зеленского. Трансляцию его выступления вела пресс-служба Белого дома в соцсети X.
«Если ты умный, ты не ввязываешься в войны. Он работал не лучшим образом» — заявил Трамп, комментируя деятельность Зеленского.
Трамп подчеркнул, что не поддерживает украинского лидера. И при этом он не возлагает на Зеленского ответственность за конфликт.
Ранее президент США заявил, что между Москвой и Киевом ведутся переговоры о полном прекращении огня и разделе территорий. И РФ скоро даст ответ по поводу прекращения конфликта на Украине.
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