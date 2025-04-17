В ХМАО снова начала расти безработица

После снижения уровня безработицы в ХМАО до 1,9% летом 2024 года, в последующие месяцы наблюдается постепенное увеличение этого показателя. В январе и феврале уровень безработицы достиг отметки 2,1%, сообщается на сайте Муксун.fm.
«Безработица в ХМАО начала колебаться после лета 2024 года, когда показатель опустился до рекордных 1,9%. В декабре и январе уровень держался на 2%, но в феврале поднялся на 0,1%. Несмотря на небольшой рост, показатель все равно остается ниже отметки в 2,5%, которая фиксировалась в январе 2024 года», — сказано в сообщении.
Аналитик Дмитрий Адамидов отметил в беседе с изданием, что подобные колебания являются нормальным явлением. По его словам, на рынке труда возможен отток работников при завершении строительства объекта или окончания вахтовой смены. «Мы сможем говорить, что началась устойчивая тенденция, если показатели продержатся квартал или два», — сообщил Адамидов.
Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО занял третье место в рейтинге регионов России с самым низким уровнем безработицы. Число безработных в четвертом квартале составил чуть больше процента. В число муниципалитетов с высоким уровнем безработицей попали Октябрьский, Кондинский, Советский и Березовский районы, а также Радужный.
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