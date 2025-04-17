17 апреля 2025

Госдеп увидел надежду по поводу Украины после реакции в Париже

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Реакция, прозвучавшая в Париже, на предложения США показала, что мир возможен, сообщил Госдеп
Реакция, прозвучавшая в Париже, на предложения США показала, что мир возможен, сообщил Госдеп Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Реакция, озвученная в Париже, на предложения США по поводу сделки с Украиной является обнадеживающей. Об этом заявил американский Госдепартамент по итогам мероприятия.

«Обнадеживающий прием в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано пресс-службой Госдепа на официальном сайте.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее подчеркнул, что прибыл в Париж с одной целью: найти реальные, практические решения для прекращения российско-украинского конфликта. По его словам, главная задача Вашингтона — выполнить цель главы Белого дома Дональда Трампа и остановить боевые действия на Украине.

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Реакция, озвученная в Париже, на предложения США по поводу сделки с Украиной является обнадеживающей. Об этом заявил американский Госдепартамент по итогам мероприятия. «Обнадеживающий прием в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано пресс-службой Госдепа на официальном сайте. Госсекретарь США Марко Рубио ранее подчеркнул, что прибыл в Париж с одной целью: найти реальные, практические решения для прекращения российско-украинского конфликта. По его словам, главная задача Вашингтона — выполнить цель главы Белого дома Дональда Трампа и остановить боевые действия на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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