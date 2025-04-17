Госдеп увидел надежду по поводу Украины после реакции в Париже

Реакция, озвученная в Париже, на предложения США по поводу сделки с Украиной является обнадеживающей. Об этом заявил американский Госдепартамент по итогам мероприятия.
«Обнадеживающий прием в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано пресс-службой Госдепа на официальном сайте.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее подчеркнул, что прибыл в Париж с одной целью: найти реальные, практические решения для прекращения российско-украинского конфликта. По его словам, главная задача Вашингтона — выполнить цель главы Белого дома Дональда Трампа и остановить боевые действия на Украине.
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