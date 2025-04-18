Военэксперт назвал новые цифры потерь ВСУ после мощного удара по Сумам

Военэксперт Виталий Киселев: в Суме погибло 200-250 человек
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Украинские спецслужбы продолжают искать членов подполья
Украинские спецслужбы продолжают искать членов подполья Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потери ВСУ после удара по месту собрания командного состава могут превысить 250 человек. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, опираясь на данные подполья.

«Пострадавших не 60 военных, а в разы больше. С учетом тех, кого не успели до больницы довезти, которые скончались уже в больнице, то есть там за 200-250 человек потери», — передает слова Киселева ТАСС. Он добавил, что после событий в Сумах украинские спецслужбы ищут членов подполья в Днепре, Кременчуге, Полтаве и Никополе. 

13 апреля ВС России нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания командования ВСУ в Сумах. Первоначально сообщалось о гибели более 60 военных, сообщает Царьград.

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Потери ВСУ после удара по месту собрания командного состава могут превысить 250 человек. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, опираясь на данные подполья. «Пострадавших не 60 военных, а в разы больше. С учетом тех, кого не успели до больницы довезти, которые скончались уже в больнице, то есть там за 200-250 человек потери», — передает слова Киселева ТАСС. Он добавил, что после событий в Сумах украинские спецслужбы ищут членов подполья в Днепре, Кременчуге, Полтаве и Никополе.  13 апреля ВС России нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания командования ВСУ в Сумах. Первоначально сообщалось о гибели более 60 военных, сообщает Царьград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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