ВС США уничтожили йеменский нефтяной порт

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В результате удара армии США погибли 22 человека
В результате удара армии США погибли 22 человека Фото:

Американские военные уничтожили порт Рас-Иса в Йемене, контролируемый хуситами. Об этом сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США.

«Сегодня вооруженные силы США нанесли удары по источникам топлива, которые поддерживают террористическую группировку хуситов», — говорится в сообщении командования в соцсети Х. Согласно информации йеменского хуситского телеканала «Эль-Масира», в результате ударов погибли 22 человека, среди которых пять фельдшеров, а около 30 человек получили ранения.

Целью атак было лишение хуситов финансовых ресурсов, используемых для террористической деятельности. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за последний месяц США нанесли бомбардировки в Йемене более 900 раз. Президент США Дональд Трамп ранее отдал приказ о начале масштабной операции против хуситов для защиты американских интересов, в ходе которой погибли более 100 человек.

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Американские военные уничтожили порт Рас-Иса в Йемене, контролируемый хуситами. Об этом сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США. «Сегодня вооруженные силы США нанесли удары по источникам топлива, которые поддерживают террористическую группировку хуситов», — говорится в сообщении командования в соцсети Х. Согласно информации йеменского хуситского телеканала «Эль-Масира», в результате ударов погибли 22 человека, среди которых пять фельдшеров, а около 30 человек получили ранения. Целью атак было лишение хуситов финансовых ресурсов, используемых для террористической деятельности. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что за последний месяц США нанесли бомбардировки в Йемене более 900 раз. Президент США Дональд Трамп ранее отдал приказ о начале масштабной операции против хуситов для защиты американских интересов, в ходе которой погибли более 100 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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