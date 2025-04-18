Суд встал на сторону Светланы Лободы, которую обвинили в финансировании ВСУ

Украинская певица Светлана Лобода может продолжать исполнять свой главный хит «А может, к черту любовь», несмотря на попытки автора композиции Олега Влади запретить ей это из-за ее публичной позиции по спецоперации. Истринский городской суд повторно отказал Влади в удовлетворении его иска, несмотря на обвинения против певицы в финансировании ВСУ.
«Суд <...> отказал автору хита „К черту любовь“ Олегу Влади, который просил запретить певице Светлане Лободе исполнять эту песню из-за ее высказываний против спецоперации», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы. Уточняется, что данное разбирательство — не первое, Влади уже обращался в суд с желанием запретить Лободе исполнять написанный им хит.
В материалах дела указано, что истец неоднократно встречал в интернете заявления Лободы о намерении направлять гонорары от музыкальной деятельности на поддержку Вооруженных сил Украины, что, по его словам, является для него неприемлемым. Несмотря на это, суд посчитал основания для запрета исполнения песни недостаточными и отказал в иске.
Скандал вокруг песни «А может, к черту любовь», исполненной певицей в рамках программы «Танцы», идет с мая 2023 года. Тогда Влади заявил, что компания Comedy Club Production не упомянула его в титрах выпуска, несмотря на то, что он является автором композиции.
В связи с этим Влади потребовал выплатить ему компенсацию. Тогда видеозапись выступления Лободы была удалена со всех онлайн-ресурсов. Осенью 2023 года Влади отозвал свое согласие на использование хита и направил соответствующее письмо Лободе. Однако Лобода письмо проигнорировала.
После в 2024 году Влади заявил, что Лобода подделала документы на хит «А может, к черту любовь» и хочет лишить его авторских прав. Певицу обвинили в мошенничестве. По словам юриста Валерии Рытвиноц, исполнительница подделала договор с композитором, передает 360.ru.
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