Суд встал на сторону Светланы Лободы, которую обвинили в финансировании ВСУ

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Суд разрешил Лободе исполнять хит «К черту любовь»
Суд разрешил Лободе исполнять хит «К черту любовь» Фото:

Украинская певица Светлана Лобода может продолжать исполнять свой главный хит «А может, к черту любовь», несмотря на попытки автора композиции Олега Влади запретить ей это из-за ее публичной позиции по спецоперации. Истринский городской суд повторно отказал Влади в удовлетворении его иска, несмотря на обвинения против певицы в финансировании ВСУ.

«Суд <...> отказал автору хита „К черту любовь“ Олегу Влади, который просил запретить певице Светлане Лободе исполнять эту песню из-за ее высказываний против спецоперации», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы. Уточняется, что данное разбирательство — не первое, Влади уже обращался в суд с желанием запретить Лободе исполнять написанный им хит.

В материалах дела указано, что истец неоднократно встречал в интернете заявления Лободы о намерении направлять гонорары от музыкальной деятельности на поддержку Вооруженных сил Украины, что, по его словам, является для него неприемлемым. Несмотря на это, суд посчитал основания для запрета исполнения песни недостаточными и отказал в иске.

Скандал вокруг песни «А может, к черту любовь», исполненной певицей в рамках программы «Танцы», идет с мая 2023 года. Тогда Влади заявил, что компания Comedy Club Production не упомянула его в титрах выпуска, несмотря на то, что он является автором композиции.

В связи с этим Влади потребовал выплатить ему компенсацию. Тогда видеозапись выступления Лободы была удалена со всех онлайн-ресурсов. Осенью 2023 года Влади отозвал свое согласие на использование хита и направил соответствующее письмо Лободе. Однако Лобода письмо проигнорировала.

После в 2024 году Влади заявил, что Лобода подделала документы на хит «А может, к черту любовь» и хочет лишить его авторских прав. Певицу обвинили в мошенничестве. По словам юриста Валерии Рытвиноц, исполнительница подделала договор с композитором, передает 360.ru.

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Украинская певица Светлана Лобода может продолжать исполнять свой главный хит «А может, к черту любовь», несмотря на попытки автора композиции Олега Влади запретить ей это из-за ее публичной позиции по спецоперации. Истринский городской суд повторно отказал Влади в удовлетворении его иска, несмотря на обвинения против певицы в финансировании ВСУ. «Суд <...> отказал автору хита „К черту любовь“ Олегу Влади, который просил запретить певице Светлане Лободе исполнять эту песню из-за ее высказываний против спецоперации», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы. Уточняется, что данное разбирательство — не первое, Влади уже обращался в суд с желанием запретить Лободе исполнять написанный им хит. В материалах дела указано, что истец неоднократно встречал в интернете заявления Лободы о намерении направлять гонорары от музыкальной деятельности на поддержку Вооруженных сил Украины, что, по его словам, является для него неприемлемым. Несмотря на это, суд посчитал основания для запрета исполнения песни недостаточными и отказал в иске. Скандал вокруг песни «А может, к черту любовь», исполненной певицей в рамках программы «Танцы», идет с мая 2023 года. Тогда Влади заявил, что компания Comedy Club Production не упомянула его в титрах выпуска, несмотря на то, что он является автором композиции. В связи с этим Влади потребовал выплатить ему компенсацию. Тогда видеозапись выступления Лободы была удалена со всех онлайн-ресурсов. Осенью 2023 года Влади отозвал свое согласие на использование хита и направил соответствующее письмо Лободе. Однако Лобода письмо проигнорировала. После в 2024 году Влади заявил, что Лобода подделала документы на хит «А может, к черту любовь» и хочет лишить его авторских прав. Певицу обвинили в мошенничестве. По словам юриста Валерии Рытвиноц, исполнительница подделала договор с композитором, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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