США стали выводить военных с территории Сирии

NYT: США намереваются оставить в Сирии около 500 своих военнослужащих
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Пентагон пересматривает военные потребности
Пентагон пересматривает военные потребности Фото:

Американское командование начало вывод войск из северо-восточной Сирии. Планируется сокращение контингента армии США до 500 человек. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Американское командование начало поэтапный вывод войск из северо-восточных районов Сирии. Численность контингента может быть уменьшена до 500 военнослужащих», — говорится в материале газеты. Там добавили, что военное присутствие сократится с двух до 1,4 тысячи военнослужащих. Закроется три базы.

Пентагон подтвердил, что такие изменения связаны с пересмотром военных потребностей. Окончательное решение о дальнейшем сокращении контингента будет принято в ближайшие два месяца, заключил автор материала. 

С 2015 по 2018 год в Сирии были созданы американские военные базы, в основном в курдских регионах. Недавнее соглашение между курдскими лидерами и новой администрацией Сирии о передаче контроля над этими объектами Дамаску повлияло на решение США об эвакуации своих сил.

Американские военнослужащие начали вывод своих спецподразделений с базы Конико в провинции Дейр-эз-Зор, отправившись в Иракский Курдистан, где расположена другая база. Этот вывод войск является частью широкой перегруппировки американских сил в регионе.

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Американское командование начало вывод войск из северо-восточной Сирии. Планируется сокращение контингента армии США до 500 человек. Об этом сообщает газета The New York Times. «Американское командование начало поэтапный вывод войск из северо-восточных районов Сирии. Численность контингента может быть уменьшена до 500 военнослужащих», — говорится в материале газеты. Там добавили, что военное присутствие сократится с двух до 1,4 тысячи военнослужащих. Закроется три базы. Пентагон подтвердил, что такие изменения связаны с пересмотром военных потребностей. Окончательное решение о дальнейшем сокращении контингента будет принято в ближайшие два месяца, заключил автор материала.  С 2015 по 2018 год в Сирии были созданы американские военные базы, в основном в курдских регионах. Недавнее соглашение между курдскими лидерами и новой администрацией Сирии о передаче контроля над этими объектами Дамаску повлияло на решение США об эвакуации своих сил. Американские военнослужащие начали вывод своих спецподразделений с базы Конико в провинции Дейр-эз-Зор, отправившись в Иракский Курдистан, где расположена другая база. Этот вывод войск является частью широкой перегруппировки американских сил в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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