Десятки разных экспертов дали единый прогноз по ключевой ставке ЦБ

«Ведомости»: консенсус-прогноз экспертов показал сохранение ключевой ставки ЦБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава ЦБ Набиуллина ранее подчеркивала, что ставку снизят, когда замедлится инфляция
Глава ЦБ Набиуллина ранее подчеркивала, что ставку снизят, когда замедлится инфляция Фото:

Центробанк оставит ключевую ставку на уровне 21%. К такому выводу пришли 20 опрошенных экспертов, и лишь один допустил снижение показателя на 1%.

«Банк России на заседании 25 апреля сохранит ключевую ставку на уровне 21% четвертый раз подряд. Такого решения ожидают 20 из 21 эксперта, еще один экономист допускает ее снижение до 20%», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на консенсус-прогноз аналитиков.

ЦБ РФ будет аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, подчеркивала ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина. Для такого решения нужно убедиться, что замедление роста цен остается устойчивым.

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Центробанк оставит ключевую ставку на уровне 21%. К такому выводу пришли 20 опрошенных экспертов, и лишь один допустил снижение показателя на 1%. «Банк России на заседании 25 апреля сохранит ключевую ставку на уровне 21% четвертый раз подряд. Такого решения ожидают 20 из 21 эксперта, еще один экономист допускает ее снижение до 20%», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на консенсус-прогноз аналитиков. ЦБ РФ будет аккуратно подходить к вопросу снижения ключевой ставки, подчеркивала ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина. Для такого решения нужно убедиться, что замедление роста цен остается устойчивым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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