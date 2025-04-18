В Канске задержали отца троих погибших детей

Следственные органы возбудили уголовное дело против 40-летнего жителя Канска по статье о систематическом истязании своего сына. По данным следствия, мужчина на протяжении семи лет жестоко избивал своего ребенка, применяя физическое насилие в качестве «методов воспитания», сообщает СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Канска. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ», — передает telegram-канал «Следком».
В ходе расследования установлено, что у мальчика в три года был сломан нос, а в 2024 году он регулярно приходил в школу с синяками и ссадинами. Пострадавший временно помещен в социальное учреждение, где получает медицинскую и психологическую помощь.
Отец детей ранее был привлечен к ответственности за нанесение побоев еще одному семилетнему сыну. В момент убийства мальчик находился не дома и выжил. Остальные трое детей были убиты собственной матерью, у которой была диагностирована шизофрения.
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