Завод «ВНТС» из Кургана, которым владеет холдинг из США, в два раза сократил выручку из-за перехода на производство нового оборудования и реструктуризации экспортных поставок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил генеральный директор компании Александр Минаев. По итогам 2024 года доходы предприятия, производящего нефтегазовое оборудование, уменьшились на 175 миллионов рублей.
«Фактическое сокращение выручки обусловлено переходом на производство новой линейки оборудования и реструктуризацией экспортных поставок. Это является частью стратегических мер по оптимизации бизнеса и не свидетельствует о снижении эффективности деятельности компании», — сообщил URA.RU Минаев.
Также на предприятии отметили, что несмотря на владельца из США, деятельность ООО «ВНТС» полностью ведется в России. Штат компании — исключительно граждане РФ. Основная часть закупок ведется у отечественных поставщиков, налоги уплачиваются в полном соответствии с российским законодательством.
Ранее URA.RU писало, что на курганском активе американских владельцев резко упала выручка. За прошлый год доходы снизились с 451,2 до 276,4 миллиона. Убытки предприятия уменьшились с 15,8 до 12,2 миллиона рублей.
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