В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

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В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Самарской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает приложение МЧС РФ.

«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА!», — говорится в сообщении ведомства. Жителей региона попросили сохранять бдительность.

Ранее БПЛА ВСУ был сбит в Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области. О пострадавших не сообщалось. 

Также сообщалось, что ВСУ атаковали Воронежскую область. Российскими системами  ПВО было выявлено и уничтожено не менее 17 беспилотников противника.

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В Самарской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает приложение МЧС РФ. «Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА!», — говорится в сообщении ведомства. Жителей региона попросили сохранять бдительность. Ранее БПЛА ВСУ был сбит в Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области. О пострадавших не сообщалось.  Также сообщалось, что ВСУ атаковали Воронежскую область. Российскими системами  ПВО было выявлено и уничтожено не менее 17 беспилотников противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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