В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

В Самарской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает приложение МЧС РФ.
«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА!», — говорится в сообщении ведомства. Жителей региона попросили сохранять бдительность.
Ранее БПЛА ВСУ был сбит в Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области. О пострадавших не сообщалось.
Также сообщалось, что ВСУ атаковали Воронежскую область. Российскими системами ПВО было выявлено и уничтожено не менее 17 беспилотников противника.
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