Минобороны раскрыло подробности ночной атаки ВСУ по пяти регионам

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 56 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Информацию о ночной атаке противника представители Минобороны выложили в своем telegram-канале.
В воздушном пространстве Воронежской области были сбиты 27 беспилотных летательных аппаратов, еще 12 дронов уничтожены над территорией Белгородской области. Над акваторией Азовского моря ликвидировано 12 беспилотников, три аппарата противника были нейтрализованы над Крымом. Кроме того, по одному беспилотному летательному аппарату было уничтожено в небе над Ростовской областью и Краснодарским краем.
Ранее сообщалось, что в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА. Также беспилотник противника был сбит в Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области.
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