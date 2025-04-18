Отменили приговор свердловчанам, подкинувшим семье гроб с головой свиньи

18 апреля 2025 в 14:14 Размер текста - 17 +

Вероятно, дело будет рассмотрено повторно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд отменил приговор екатеринбуржцам Андрея Агалакову и Никите Нилогову, подкинувшим гроб с головой свиньи Вячеславу Курбанову, который отказывался возвращать коробки с запрещенными веществами наркошопу. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Дело возвращено прокурору», — указано в картотеке суда. Вероятно, дело будет повторно рассмотрено в суде Первоуральска. Ранее суд приговорил парней к 16 годам в колонии строгого режима. Их признали виновными в вымогательстве. История закрутилась осенью 2023 года. 15 октября Курбанов пришел проверить квартиру, которую сдал в аренду, и нашел там коробки с запрещенными веществами. Рассказывать о находке полицейским он не стал. После этого его семье стали угрожать расправой. Под дверь квартиры поставили гроб с отрубленной свиной головой и фотографией Курбанова, стены подъезда исписали угрозами, а дверь в жилье запенили. Кроме того, с него вымогали пять миллионов рублей и наркотики. СК считает, что этим занимались именно Агалаков и Нилогов, которых наняли представители наркошопа. За работу им обещали денежное вознаграждение. Когда Курбанов придал истории огласку, силовики задержали парней и отдали под суд. Однако позже Вячеслав и сам попал на скамью подсудимых. Его обвинили в хищении наркотиков и их незаконном хранении. Прокурор попросил для него 17 лет и десять дней лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отменил приговор екатеринбуржцам Андрея Агалакову и Никите Нилогову, подкинувшим гроб с головой свиньи Вячеславу Курбанову, который отказывался возвращать коробки с запрещенными веществами наркошопу. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Дело возвращено прокурору», — указано в картотеке суда. Вероятно, дело будет повторно рассмотрено в суде Первоуральска. Ранее суд приговорил парней к 16 годам в колонии строгого режима. Их признали виновными в вымогательстве. История закрутилась осенью 2023 года. 15 октября Курбанов пришел проверить квартиру, которую сдал в аренду, и нашел там коробки с запрещенными веществами. Рассказывать о находке полицейским он не стал. После этого его семье стали угрожать расправой. Под дверь квартиры поставили гроб с отрубленной свиной головой и фотографией Курбанова, стены подъезда исписали угрозами, а дверь в жилье запенили. Кроме того, с него вымогали пять миллионов рублей и наркотики. СК считает, что этим занимались именно Агалаков и Нилогов, которых наняли представители наркошопа. За работу им обещали денежное вознаграждение. Когда Курбанов придал истории огласку, силовики задержали парней и отдали под суд. Однако позже Вячеслав и сам попал на скамью подсудимых. Его обвинили в хищении наркотиков и их незаконном хранении. Прокурор попросил для него 17 лет и десять дней лишения свободы.