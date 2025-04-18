Волочкова решила продать роскошную квартиру в Петербурге из-за долгов по ЖКХ

Российская балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу шестикомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга за 165 миллионов рублей. Причиной продажи стала задолженность по ЖКХ, превышающая 127 тысяч рублей.
«Анастасия Волочкова выставила на продажу роскошную шестикомнатную квартиру в самом центре Питера из-за того, что она не может погасить почти 130 тысяч рублей долгов за ЖКХ», — передает Life. На днях суд обязал выплатить долг.
Квартира площадью 196 квадратных метров, приобретенная в 2001 году, отличается дорогой отделкой: венецианская штукатурка, камин, эксклюзивная роспись. Также есть отдельный спортивный зал. 14 лет назад Волочкова безуспешно пыталась продать эту недвижимость за 200 миллионов рублей.
Ранее балерина уже выплачивала свыше 60 тысяч рублей по аналогичному требованию, сообщает Царьград. В тот раз иск был частично удовлетворен, поскольку истцы требовали компенсацию в размере 79 184 рублей за содержание жилого помещения и коммунальные услуги за период с 1 февраля 2020 года по 31 октября 2022 года.
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