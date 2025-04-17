17 апреля 2025

«Есть два высших образования»: раскрыта личность маньяка, отрубившего голову женщине в Серове

Голову женщине в Серове отрубил мужчина с двумя высшими образованиями
© Служба новостей «URA.RU»
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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, значок, мвд, полиция, полицейский, заросли кустов
Силовики уже задержали фигуранта, скоро его доставят в суд Фото:
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В Серове в лесу нашли женскую голову

Подозреваемым в убийстве 43-летней женщины в Серове, чью голову нашли 7 апреля возле СНТ «Ягодка», оказался 49-летний местный житель. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых.

«О личности подозреваемого можно сказать, что судимостей он не имеет, зато получил два высших образования. Он, похоже, и не думал никуда скрываться, уверовав в собственную неуязвимость. Однако проведенные сыщиками уголовного розыска территориального ОВД и областного полицейского главка мероприятия не позволили ему остаться вне подозрений», — отметил Горелых. В областном СКР добавили, что мужчина в последнее время нигде не работал.

По версии следствия, убийство произошло в ноябре 2024 года. Женщина приехала с сыном в гости к мужчине из Нижнего Тагила. Но между ними произошла ссора. Тогда фигурант убил ее и ребенка. Его задержали накануне.

О том, что в Серове нашли женскую голову, стало известно 8 апреля. После этого в городе начались масштабные поиски других останков. По первой версии (которую дали местные СМИ) говорилось, что голова может принадлежать местной женщине, которая пропала месяц назад. Источники URA.RU эти сведения разбили. Подробнее о криминальной истории, — в сюжете агентства.

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Подозреваемым в убийстве 43-летней женщины в Серове, чью голову нашли 7 апреля возле СНТ «Ягодка», оказался 49-летний местный житель. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых. «О личности подозреваемого можно сказать, что судимостей он не имеет, зато получил два высших образования. Он, похоже, и не думал никуда скрываться, уверовав в собственную неуязвимость. Однако проведенные сыщиками уголовного розыска территориального ОВД и областного полицейского главка мероприятия не позволили ему остаться вне подозрений», — отметил Горелых. В областном СКР добавили, что мужчина в последнее время нигде не работал. По версии следствия, убийство произошло в ноябре 2024 года. Женщина приехала с сыном в гости к мужчине из Нижнего Тагила. Но между ними произошла ссора. Тогда фигурант убил ее и ребенка. Его задержали накануне. О том, что в Серове нашли женскую голову, стало известно 8 апреля. После этого в городе начались масштабные поиски других останков. По первой версии (которую дали местные СМИ) говорилось, что голова может принадлежать местной женщине, которая пропала месяц назад. Источники URA.RU эти сведения разбили. Подробнее о криминальной истории, — в сюжете агентства.
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