Мэр Екатеринбурга подтвердил отставку главного по уборке после критики от Паслера

Вице-мэра Екатеринбурга Бубнова увольняют за плохую уборку

18 апреля 2025 в 13:50 Размер текста - 17 +

К Алексею Бубнову накопилось слишком много претензий Фото: Илья Московец © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, отвечающий за благоустройство, покинет пост. Эту информацию агентству подтвердил мэр Алексей Орлов. «Решение такое есть. Поручение [реализовать его] я дал», — сказал он, отметив, что о кадровой перестановке думал давно. «Многие процессы требуют [более] качественного межведомственного взаимодействия», — добавил мэр. О том, что Бубнов может покинуть пост, URA.RU сообщило 17 апреля — по итогам утреннего совещания у Орлова. Этому предшествовала критика от врио губернатора Дениса Паслера в адрес городских властей из-за качества уборки. Отвечая на вопрос URA.RU, Паслер потребовал навести порядок в Екатеринбурге. Бубнову 51 год. На муниципальную службу он пришел в 2003-м. Работал председателем комитета экономики в администрации Кировского района, в 2004—2010 годах был замглавы префекта по вопросам экономики и строительства. Затем три года Бубнов трудился в должности замруководителя в региональном филиале управления заказчика капстроительства Минобороны РФ, с 2013-го по 2014 год был замминистра общего и профессионального образования Свердловской области. Там тоже курировал вопросы экономики и финансов. В 2014-м Бубнов перешел в Счетную палату Екатеринбурга, где занял пост председателя, а вице-мэром по благоустройству он стал в 2018-м. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как и анонсировало URA.RU, вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, отвечающий за благоустройство, покинет пост. Эту информацию агентству подтвердил мэр Алексей Орлов. «Решение такое есть. Поручение [реализовать его] я дал», — сказал он, отметив, что о кадровой перестановке думал давно. «Многие процессы требуют [более] качественного межведомственного взаимодействия», — добавил мэр. О том, что Бубнов может покинуть пост, URA.RU сообщило 17 апреля — по итогам утреннего совещания у Орлова. Этому предшествовала критика от врио губернатора Дениса Паслера в адрес городских властей из-за качества уборки. Отвечая на вопрос URA.RU, Паслер потребовал навести порядок в Екатеринбурге. Бубнову 51 год. На муниципальную службу он пришел в 2003-м. Работал председателем комитета экономики в администрации Кировского района, в 2004—2010 годах был замглавы префекта по вопросам экономики и строительства. Затем три года Бубнов трудился в должности замруководителя в региональном филиале управления заказчика капстроительства Минобороны РФ, с 2013-го по 2014 год был замминистра общего и профессионального образования Свердловской области. Там тоже курировал вопросы экономики и финансов. В 2014-м Бубнов перешел в Счетную палату Екатеринбурга, где занял пост председателя, а вице-мэром по благоустройству он стал в 2018-м.