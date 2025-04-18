«Мозг умер»: врачи вынесли приговор екатеринбурженке, впавшей в кому в Таиланде

Семью свердловчанки, впавшей в кому в Таиланде, отговаривают перевозить ее в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
Родные и близкие не верят словам тайских медиков и борются за жизнь Даши (архивное фото) Фото:

Врачи больницы Таиланда вынесли екатеринбургскому фотографу Дарье Толстухиной приговор: они считают, что мозг пациентки умер, и перевозить ее в Россию нет смысла. Об этом рассказала подруга впавшей в кому девушки Анна Комендантова.

«Врачи пессимисты. Говорят, что смысла перевозить ее нет, что мозг, возможно, уже умер… Что это бессмысленно, что мозг отекший, что мы зря стараемся и хотим потратить много денег на транспортировку впустую», — написала Комендантова в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она подчеркнула, что друзья и родные Даши не верят в подобные прогнозы и делают все, чтобы вывезти девушку в Россию. Им помогают консульство РФ, МИД, центр медицины катастроф и другие службы. «Наши российские врачи всегда дают надежду. Тут вообще не так», — с горечью подметила Анна.

Дарья впала в глубокую кому в Таиланде, где проводила с подругами отпуск. Она потеряла сознание прямо в больнице, но ей не стали сразу оказывать помощь, а сначала потребовали деньги за лечение. Друзья считают, что из-за этого драгоценное время было упущено. Сейчас состояние екатеринбурженки оценивается как критическое, у нее третья стадия комы. Семья делает все возможное, чтобы спасти ее и увезти в Россию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи больницы Таиланда вынесли екатеринбургскому фотографу Дарье Толстухиной приговор: они считают, что мозг пациентки умер, и перевозить ее в Россию нет смысла. Об этом рассказала подруга впавшей в кому девушки Анна Комендантова. «Врачи пессимисты. Говорят, что смысла перевозить ее нет, что мозг, возможно, уже умер… Что это бессмысленно, что мозг отекший, что мы зря стараемся и хотим потратить много денег на транспортировку впустую», — написала Комендантова в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Она подчеркнула, что друзья и родные Даши не верят в подобные прогнозы и делают все, чтобы вывезти девушку в Россию. Им помогают консульство РФ, МИД, центр медицины катастроф и другие службы. «Наши российские врачи всегда дают надежду. Тут вообще не так», — с горечью подметила Анна. Дарья впала в глубокую кому в Таиланде, где проводила с подругами отпуск. Она потеряла сознание прямо в больнице, но ей не стали сразу оказывать помощь, а сначала потребовали деньги за лечение. Друзья считают, что из-за этого драгоценное время было упущено. Сейчас состояние екатеринбурженки оценивается как критическое, у нее третья стадия комы. Семья делает все возможное, чтобы спасти ее и увезти в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...