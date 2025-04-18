«Мозг умер»: врачи вынесли приговор екатеринбурженке, впавшей в кому в Таиланде

Семью свердловчанки, впавшей в кому в Таиланде, отговаривают перевозить ее в РФ

18 апреля 2025 в 13:32 Размер текста - 17 +

Родные и близкие не верят словам тайских медиков и борются за жизнь Даши (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врачи больницы Таиланда вынесли екатеринбургскому фотографу Дарье Толстухиной приговор: они считают, что мозг пациентки умер, и перевозить ее в Россию нет смысла. Об этом рассказала подруга впавшей в кому девушки Анна Комендантова. «Врачи пессимисты. Говорят, что смысла перевозить ее нет, что мозг, возможно, уже умер… Что это бессмысленно, что мозг отекший, что мы зря стараемся и хотим потратить много денег на транспортировку впустую», — написала Комендантова в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Она подчеркнула, что друзья и родные Даши не верят в подобные прогнозы и делают все, чтобы вывезти девушку в Россию. Им помогают консульство РФ, МИД, центр медицины катастроф и другие службы. «Наши российские врачи всегда дают надежду. Тут вообще не так», — с горечью подметила Анна. Дарья впала в глубокую кому в Таиланде, где проводила с подругами отпуск. Она потеряла сознание прямо в больнице, но ей не стали сразу оказывать помощь, а сначала потребовали деньги за лечение. Друзья считают, что из-за этого драгоценное время было упущено. Сейчас состояние екатеринбурженки оценивается как критическое, у нее третья стадия комы. Семья делает все возможное, чтобы спасти ее и увезти в Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи больницы Таиланда вынесли екатеринбургскому фотографу Дарье Толстухиной приговор: они считают, что мозг пациентки умер, и перевозить ее в Россию нет смысла. Об этом рассказала подруга впавшей в кому девушки Анна Комендантова. «Врачи пессимисты. Говорят, что смысла перевозить ее нет, что мозг, возможно, уже умер… Что это бессмысленно, что мозг отекший, что мы зря стараемся и хотим потратить много денег на транспортировку впустую», — написала Комендантова в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Она подчеркнула, что друзья и родные Даши не верят в подобные прогнозы и делают все, чтобы вывезти девушку в Россию. Им помогают консульство РФ, МИД, центр медицины катастроф и другие службы. «Наши российские врачи всегда дают надежду. Тут вообще не так», — с горечью подметила Анна. Дарья впала в глубокую кому в Таиланде, где проводила с подругами отпуск. Она потеряла сознание прямо в больнице, но ей не стали сразу оказывать помощь, а сначала потребовали деньги за лечение. Друзья считают, что из-за этого драгоценное время было упущено. Сейчас состояние екатеринбурженки оценивается как критическое, у нее третья стадия комы. Семья делает все возможное, чтобы спасти ее и увезти в Россию.