«Мозг умер»: врачи вынесли приговор екатеринбурженке, впавшей в кому в Таиланде

Врачи больницы Таиланда вынесли екатеринбургскому фотографу Дарье Толстухиной приговор: они считают, что мозг пациентки умер, и перевозить ее в Россию нет смысла. Об этом рассказала подруга впавшей в кому девушки Анна Комендантова.
«Врачи пессимисты. Говорят, что смысла перевозить ее нет, что мозг, возможно, уже умер… Что это бессмысленно, что мозг отекший, что мы зря стараемся и хотим потратить много денег на транспортировку впустую», — написала Комендантова в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Она подчеркнула, что друзья и родные Даши не верят в подобные прогнозы и делают все, чтобы вывезти девушку в Россию. Им помогают консульство РФ, МИД, центр медицины катастроф и другие службы. «Наши российские врачи всегда дают надежду. Тут вообще не так», — с горечью подметила Анна.
Дарья впала в глубокую кому в Таиланде, где проводила с подругами отпуск. Она потеряла сознание прямо в больнице, но ей не стали сразу оказывать помощь, а сначала потребовали деньги за лечение. Друзья считают, что из-за этого драгоценное время было упущено. Сейчас состояние екатеринбурженки оценивается как критическое, у нее третья стадия комы. Семья делает все возможное, чтобы спасти ее и увезти в Россию.
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