Кто теперь будет отвечать за уборку, парки и дороги в Екатеринбурге: фамилии

Отвечать за чистоту в Екатеринбурге будет вице-мэр Гейко, за дороги — Галямов

Владимир Гейко (слева) и Рустам Галямов усилились Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полномочия вице-мэра Екатеринбурга по благоустройству Алексея Бубнова перейдут к двум его коллегам — курирующему ЖКХ Владимиру Гейко и курирующему сферы строительства и транспорта Рустаму Галямову. Об этом URA.RU сообщил глава города Алексей Орлов.

«Функционал, который Алексей Эдуардович Бубнов выполнял, я принял решение перераспределить между двумя другими заместителями. Всем, что касается содержания дорог, взаимодействия с районами при уборке территорий, будет заниматься — [в дополнение] к основным своим обязанностям Гейко Владимир Алексеевич. Все, что касается ремонта дорог, благоустройства общественных территорий, требующего высокой квалификации, будет курировать Рустам Ахмедович Галямов», — описал конфигурацию Орлов.

О том, что должность Бубнова мэр Алексей Орлов решил ликвидировать, URA.RU рассказало ранее. Окончательное решение уволить Бубнова Орлов принял после публичной критики со стороны врио губернатора Дениса Паслера.

Отвечая на вопрос URA.RU днем 16 апреля, Паслер заявил, что ему не нравится состояние общественных пространств, и заочно потребовал от Орлова навести порядок.