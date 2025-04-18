«Преследовал коллег»: знакомые рассказали о задержанном за убийство женщины и сына в Серове

В Серове обвиненный в убийстве женщин и ее сына ранее преследовал коллег

Силовики задержали Александра Гоока накануне Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

новость из сюжета В Серове в лесу нашли женскую голову

Жители Серова (Свердловская область) уже опасались 48-летнего Александра Гоока, обвиненного в убийстве 42-летней Ольги и ее шестилетнего сына. По словам местных жителей, Гоок якобы мог преследовать бывших коллег.

«Выглядел он всегда нормально. Говорили, что когда он уволился с завода, то якобы преследовал женщин-коллег, с которыми ранее работал. Кроме того, всех удивляло, что он после увольнения продолжал поздравлять коллег с днем рождения», — сказал собеседник URA.RU, знакомый с Александром.

По словам второго собеседника, Гоок успел поработать в нескольких местах. К примеру, на Серовском молокозаводе и в центре занятости. Также был юристом и представлял интересы разных компаний в судах.

По версии следствия, убийство произошло осенью 2024 года. К Александру из Нижнего Тагила переехали Ольга с ребенком. 10 ноября пара выпивала, а мальчик бегал в другой комнате. Гоок якобы попытался успокоить его, но случайно толкнул, и ребенок умер. После этого подозреваемый зарезал Ольгу и расчленил. Ее голову нашли 7 апреля возле садов. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.